Погода в Липецке
25 минут назад
В Липецкой области от -26 ночью до -19 днем
Морозы принесет сибирский антициклон.
Среднесуточные температуры воздуха составят 18-21 градуса мороза, что на 11-14 градусов ниже обычного.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 января в Липецкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточный, 6-11 м/сек. Ночью — от -21 до -26 градусов, днем — от -14 до -19 градусов.
В Липецке облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью составит от -24 до -26 градусов, днем — от -16 до -18 градусов.
День 24 января стал самым теплым в Липецке в 2021 году, тогда в городе было +3, самым холодным за историю метеонаблюдений этот день стал в 2010 году, — 33 градуса мороза.
