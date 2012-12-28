Тербунец обнаружил, что числится умершим еще в 2009 году

Его перепутали с полным тёзкой с той же датой рождения, но только жителем Новгородской области.

67-летний житель Тербунского округа перестал получать меры соцподдержки по оплате коммунальных услуг как инвалид второй группы, а когда стал выяснять, почему, неожиданно выяснил, что он числится умершим ещё в 2009 году.По данным пресс-службы областной прокуратуры, меры соцподдержки мужчине предоставлялись с января 2010 года. Но в марте 2025 года выплаты компенсации за услуги ЖКХ по неизвестным причинам прекратились.Оказалось, что в информационной системе органа соцзащиты населения он числится умершим еще в 2009 году: при работе с системой по ошибке подгрузились вместо его данных данные его полного тёзки с той же датой рождения, но только жителя Новгородской области. На место жительства никто из сотрудников соцзащиты не обратил внимания.Прокурор внес в адрес директора тербунского филиала регионального Центра социальной защиты представление. Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.Выплата инвалиду компенсации расходов на коммунальные услуги возобновлена, также ему перечислены деньги за март-октябрь 2025 года.