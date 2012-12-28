Общество
501
45 минут назад
1
Тербунец обнаружил, что числится умершим еще в 2009 году
Его перепутали с полным тёзкой с той же датой рождения, но только жителем Новгородской области.
По данным пресс-службы областной прокуратуры, меры соцподдержки мужчине предоставлялись с января 2010 года. Но в марте 2025 года выплаты компенсации за услуги ЖКХ по неизвестным причинам прекратились.
Оказалось, что в информационной системе органа соцзащиты населения он числится умершим еще в 2009 году: при работе с системой по ошибке подгрузились вместо его данных данные его полного тёзки с той же датой рождения, но только жителя Новгородской области. На место жительства никто из сотрудников соцзащиты не обратил внимания.
Прокурор внес в адрес директора тербунского филиала регионального Центра социальной защиты представление. Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
Выплата инвалиду компенсации расходов на коммунальные услуги возобновлена, также ему перечислены деньги за март-октябрь 2025 года.
0
1
2
4
5
Комментарии (1)