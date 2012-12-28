Все новости
Без него его делили: сын погибшего участника СВО заявил о фиктивном браке отца
Общество
В Липецкую область возвращаются морозы
Погода в Липецке
Ревнивец разбил окно и устроил погром в квартире соседки соперника
Происшествия
Прокладке канализации в частном секторе Липецка мешают рельеф местности и скудость бюджета
Общество
36-летний мужчина нашёл в подъезде телефон и теперь ему грозит до пяти лет колонии
Происшествия
Дважды вице-мэр Липецка возглавила городской историко-культурный музей
Общество
С белой «Весты» убрали пакет с мусором, но она по-прежнему припаркована на контейнерной площадке
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Общество
Липчанин ударил ножом в живот собутыльника и бросил на морозе без верхней одежды
Происшествия
Новую школу в «Елецком» возглавил депутат Липецкого горсовета Кирилл Иванов
Общество
1097
сегодня, 09:54
1

В «Университетском» сгорела машина

За сутки пожарные региона трижды выезжали тушить огонь.

Вечером 22 января на улице Белянского в Липецка горел автомобиль «Ниссан Премьера», сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

Огонь повредил сгораемые узлы и агрегаты в моторном отсеке и частично салон автомобиля.

Еще один пожар в этот вечер произошел на территории липецкого СНТ «Металлург-6» — здесь сгорел дачный домик с мансардой.

Уже ночью 23 января в селе Докторово Лебедянского округа сгорело сено на 36 квадратных метрах.
Комментарии (1)

А вот
15 минут назад
Судя по фото горело не под капотом, а наоборот в багажнике.
