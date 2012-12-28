С белой «Весты» убрали пакет с мусором, но она по-прежнему припаркована на контейнерной площадке
Происшествия
1097
сегодня, 09:54
1
В «Университетском» сгорела машина
За сутки пожарные региона трижды выезжали тушить огонь.
Огонь повредил сгораемые узлы и агрегаты в моторном отсеке и частично салон автомобиля.
Еще один пожар в этот вечер произошел на территории липецкого СНТ «Металлург-6» — здесь сгорел дачный домик с мансардой.
Уже ночью 23 января в селе Докторово Лебедянского округа сгорело сено на 36 квадратных метрах.
0
4
2
3
0
Комментарии (1)