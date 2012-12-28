В «Университетском» сгорела машина

За сутки пожарные региона трижды выезжали тушить огонь.

Вечером 22 января на улице Белянского в Липецка горел автомобиль «Ниссан Премьера», сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.Огонь повредил сгораемые узлы и агрегаты в моторном отсеке и частично салон автомобиля.Еще один пожар в этот вечер произошел на территории липецкого СНТ «Металлург-6» — здесь сгорел дачный домик с мансардой.Уже ночью 23 января в селе Докторово Лебедянского округа сгорело сено на 36 квадратных метрах.