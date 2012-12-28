Все новости
Без него его делили: сын погибшего участника СВО заявил о фиктивном браке отца
Общество
В Липецкую область возвращаются морозы
Погода в Липецке
Ревнивец разбил окно и устроил погром в квартире соседки соперника
Происшествия
36-летний мужчина нашёл в подъезде телефон и теперь ему грозит до пяти лет колонии
Происшествия
Прокладке канализации в частном секторе Липецка мешают рельеф местности и скудость бюджета
Общество
Дважды вице-мэр Липецка возглавила городской историко-культурный музей
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Общество
26-летний вор дважды обокрал один и тот же дом
Происшествия
Липчанин ударил ножом в живот собутыльника и бросил на морозе без верхней одежды
Происшествия
В поликлинике обнаружили превышение паров ртути в несколько раз: дело о попытке убийства ушло в суд
Происшествия
В пик оплаты коммунальных услуг закрылось почтовое отделение в 15-м микрорайоне
Общество
Жители «Взлетного»: «нас заперли»
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В Липецкой области задержали организатора незаконной миграции и профессиональных «жён»
Происшествия
Тербунец обнаружил, что числится умершим еще в 2009 году
Общество
ДТП на улице Зои Космодемьянской не обошлось без пострадавших
Общество
Двухлетний мальчик ел яблоко и едва не подавился им насмерть
Здоровье
Избивал жену, а потом стал угрожать ножом женщине-полицейскому
Происшествия
Врачи рассказали о спасении раненого в бане в сердце пациента
Происшествия
За 15 граммов марихуаны — год и два месяца колонии строгого режима
Происшествия
Общество
894
сегодня, 14:41
3

ДТП на улице Зои Космодемьянской не обошлось без пострадавших

Женщине понадобилась помощь врачей после столкновения трёх автомобилей.

Стали известны подробности ДТП на улице Зои Космодемьянской в Липецке.

По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, 33-летний водитель «Митсубиси Паджеро» врезался в припаркованную «Ладу Гранту» 68-летнего водителя, которая в свою очередь столкнулась с припаркованной «Ладой Приорой».

— В ДТП пострадала 67-летняя пассажирка одного из автомобилей, — уточнили в полиции.
ДТП
внедорожник
0
2
2
1
0

Комментарии (3)

19 минут назад
за свои деньги
Ответить
Гоша
25 минут назад
А "четырка" чего поперёк стоит, из-за этого идиота и пробка, все полосы перегородил
Ответить
Красотка
36 минут назад
На ровном месте
Ответить
