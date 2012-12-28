В поликлинике обнаружили превышение паров ртути в несколько раз: дело о попытке убийства ушло в суд
Общество
894
сегодня, 14:41
3
ДТП на улице Зои Космодемьянской не обошлось без пострадавших
Женщине понадобилась помощь врачей после столкновения трёх автомобилей.
По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, 33-летний водитель «Митсубиси Паджеро» врезался в припаркованную «Ладу Гранту» 68-летнего водителя, которая в свою очередь столкнулась с припаркованной «Ладой Приорой».
— В ДТП пострадала 67-летняя пассажирка одного из автомобилей, — уточнили в полиции.
0
2
2
1
0
Комментарии (3)