$76,03
€88,78
Новости
Общество
Происшествия
Спорт
Бизнес
Культура
Здоровье
Политика
Желтый уровень объявлен в Липецкой области
Происшествия
В Липецкую область возвращаются морозы
Погода в Липецке
ИИ довёл до статьи
Общество
Опознана погибшая в аварии на трассе «Дон»
Происшествия
В Липецкой области небольшой снег и до -11
Погода в Липецке
В лобовом ДТП погибли 66-летний водитель «Шкоды» и его пассажирка
Происшествия
Новые кадры с места жуткой аварии на трассе «Дон»
Происшествия
Два человека погибли в столкновении «Шкоды» и «КамАЗа»
Происшествия
Видео
Общество
Происшествия
Говорит Липецк
Топ новости
В России
В мире
$76,03
€88,78
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Опознана погибшая в аварии на трассе «Дон»
Происшествия
Ничего святого: на Крещение в соборе украли телефон
Происшествия
Без него его делили: сын погибшего участника СВО заявил о фиктивном браке отца
Общество
Прокладке канализации в частном секторе Липецка мешают рельеф местности и скудость бюджета
Общество
«Подвал затоплен канализационными стоками, насосное оборудование вышло из строя»
Общество
С белой «Весты» убрали пакет с мусором, но она по-прежнему припаркована на контейнерной площадке
Общество
В Липецкую область возвращаются морозы
Погода в Липецке
Дважды вице-мэр Липецка возглавила городской историко-культурный музей
Общество
По улице Звездной потекла река
Общество
Новую школу в «Елецком» возглавил депутат Липецкого горсовета Кирилл Иванов
Общество
Читать все
Бензин продолжает дорожать в Липецкой области
Экономика
Дважды вице-мэр Липецка возглавила городской историко-культурный музей
Общество
В районах 10 Шахты и Дикого отключат холодную воду
Общество
43-летний липчанин украл девять скоростных велосипедов
Происшествия
Ревнивец разбил окно и устроил погром в квартире соседки соперника
Происшествия
36-летний мужчина нашёл в подъезде телефон и теперь ему грозит до пяти лет колонии
Происшествия
Без него его делили: сын погибшего участника СВО заявил о фиктивном браке отца
Общество
Желтый уровень объявлен в Липецкой области
Происшествия
Ельчанин нарвал дикорастущей конопли и теперь его ждёт суд
Происшествия
Липецкая вечЁрка: кража из храма в Крещение, новый министр и нецензурный ИИ
Общество
Читать все
Происшествия
289
сегодня, 20:19
1
Желтый уровень объявлен в Липецкой области
В Липецкой области объявлен желтый уровень «Воздушная опасность».
воздушная тревога
БПЛА
0
0
1
0
3
Комментарии (1)
Do not enter anything in this field
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с
правилами
.
Сначала новые
Сначала новые
Сначала старые
гость
сегодня, 20:25
Рано сегодня.
Ответить
Рекомендуем
Культура
«Ёлки» в липецких театрах: куда сводить на праздниках детей?
Общество
Мясо дорожает, овощи и бакалея дешевеют
А знаете ли вы
«Этот луч прямой и резкий...» — как липчане смотрели туманные картины из волшебного фонаря
Бизнес
Деловая радиостанция Business FM начала вещание в Липецке
Общество
Сдан в эксплуатацию новый хирургический корпус областной детской больницы
Общество
Депутаты Липецкого горсовета проиндексировали зарплаты бюджетникам
Общество
Ремонт подземного перехода на площади Металлургов подорожал на 4,5 миллиона
Общество
В Липецкой области стали меньше пить
Общество
«После 35 женщины тоже рожают!»: областной Совет принял новую льготу для многодетных семей
Говорит Липецк
Что вам больше всего не понравилось в 2025 году?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.:
(4742) 35-72-96
,
35-72-91
email:
boss@gorod48.ru
Новости
Общество
Происшествия
Спорт
Бизнес
Культура
Здоровье
Политика
Видео
Общество
Происшествия
Говорит Липецк
Топ новости
В России
В мире
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство.
Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с
письменного согласия
и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.:
(4742) 74-08-08,
77-55-88
email:
info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов
cookie
подтвердить
Комментарии (1)