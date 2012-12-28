В поликлинике обнаружили превышение паров ртути в несколько раз: дело о попытке убийства ушло в суд
В Липецкой области задержали организатора незаконной миграции и профессиональных «жён»
Обнародовано видео задержания, которое совместно проводили полиция и ФСБ.
По данным следствия, 53-летний уроженец одной из республик ближнего зарубежья решил помочь обустроиться в нашей стране своим бывшим соотечественникам. Мужчина получил российское гражданство ещё в 2015-м году и сейчас живёт в Хлевенском округе.
«Подозреваемый нашел двух местных жительниц 23-ти и 33-х лет, согласившихся за деньги стать мнимыми жёнами приезжих, благодаря чему те получали необходимый для проживания в России статус. Таким образом злоумышленнику удалось организовать через заключение фиктивных браков с россиянками незаконное пребывание на территории страны трёх иностранных граждан, в том числе собственного брата. Старшая из дам «шла под венец» дважды, в результате чего один из псевдосупругов получил разрешение на временное проживание, а второй — российское гражданство. Вторая женщина успела побывать «замужем» один раз. Её «избранник» также незаконно получил разрешение на временное проживание», — сообщает « МВД-Медиа».
Организатор незаконной миграции арестован на время следствия, фиктивные жены находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Легализовавшиеся иностранцы проходят по делу свидетелями. Двое из них уже выдворены из страны. Решение о гражданстве третьего иностранца примет суд.
