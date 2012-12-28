В районе Дикого отключат холодную воду

Из-за плановых ремонтных работ на сетях 24 января без холодной воды останутся жители района Дикое, сообщили в «РВК-Липецк».



С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах № 22 по улице Комсомольской, №№ 14, 19, 23, 37 по улице Котовского, № 1 по улице Кочубея, № 24 по улице Школьной, в частном секторе улиц Киевской, Верхней, Чаплыгина, Джамбула, Комсомольской, 1-й Крымской, 2-й Крымской, Фрунзе, Шмидта, Пригородной, Кочубея, Школьной, Морозова.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.