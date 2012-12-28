Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Ревнивец разбил окно и устроил погром в квартире соседки соперника
Происшествия
Жители «Взлетного»: «нас заперли»
Общество
В Липецкой области задержали организатора незаконной миграции и профессиональных «жён»
Происшествия
В поликлинике обнаружили превышение паров ртути в несколько раз: дело о попытке убийства ушло в суд
Происшествия
26-летний вор дважды обокрал один и тот же дом
Происшествия
В «Университетском» сгорела машина
Происшествия
В Липецке 14-летний подросток планировал устроить теракт в своей школе — мальчик арестован
Происшествия
Врачи рассказали о спасении раненого в бане в сердце пациента
Происшествия
Два ДТП затормозили движение по улице Зои Космодемьянской у площади Мира
Происшествия
Тербунец обнаружил, что числится умершим еще в 2009 году
Общество
Читать все
«Только что всех бездомных биркованных собак поселка Матырский обрекли на смерть»
Общество
В Липецке 14-летний подросток планировал устроить теракт в своей школе — мальчик арестован
Происшествия
Врачи рассказали о спасении раненого в бане в сердце пациента
Происшествия
Ускорить замену повреждённых при атаке БПЛА окон мешает погода
Общество
В квартире на улице Гагарина нашли окровавленный труп 45-летнего мужчины
Происшествия
В районе Дикого отключат холодную воду
Общество
Избивший прохожего на Липовской липчанин уже отсидел за стрельбу у «Трибуны»
Происшествия
В Липецкой области от -26 ночью до -19 днем
Погода в Липецке
Липчанин купил доски за 42 тысячи, получил половину и отсудил у продавца почти 77 тысяч рублей
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Читать все
Общество
226
сегодня, 17:27
2

В районе Дикого отключат холодную воду

Из-за плановых ремонтных работ на сетях 24 января без холодной воды останутся жители района Дикое, сообщили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах № 22 по улице Комсомольской, №№ 14, 19, 23, 37 по улице Котовского, № 1 по улице Кочубея, № 24 по улице Школьной, в частном секторе улиц Киевской, Верхней, Чаплыгина, Джамбула, Комсомольской, 1-й Крымской, 2-й Крымской, Фрунзе, Шмидта, Пригородной, Кочубея, Школьной, Морозова.

Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
отключения
0
2
0
1
0

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
смут
5 минут назад
и опять минус 28 и плановые работы, народ вам это явно надоело !!!!!!!!!
Ответить
Базилей
33 минуты назад
На этой неделе одного раза не хватило.
Ответить
Рекомендуем
Культура
«Ёлки» в липецких театрах: куда сводить на праздниках детей?
Общество
Мясо дорожает, овощи и бакалея дешевеют
А знаете ли вы
«Этот луч прямой и резкий...» — как липчане смотрели туманные картины из волшебного фонаря
Бизнес
Деловая радиостанция Business FM начала вещание в Липецке
Общество
Сдан в эксплуатацию новый хирургический корпус областной детской больницы
Общество
Депутаты Липецкого горсовета проиндексировали зарплаты бюджетникам
Общество
Ремонт подземного перехода на площади Металлургов подорожал на 4,5 миллиона
Общество
В Липецкой области стали меньше пить
Общество
«После 35 женщины тоже рожают!»: областной Совет принял новую льготу для многодетных семей
Говорит Липецк
Что вам больше всего не понравилось в 2025 году?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить