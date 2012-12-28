В поликлинике обнаружили превышение паров ртути в несколько раз: дело о попытке убийства ушло в суд
Общество
сегодня, 17:27
В районе Дикого отключат холодную воду
Из-за плановых ремонтных работ на сетях 24 января без холодной воды останутся жители района Дикое, сообщили в «РВК-Липецк».
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
