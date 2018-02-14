Общество

сегодня, 12:12

Полевой штаб на месте поисков пропавшего мальчика свернут

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#пропавшие без вести #Давид Востриков
Полевой штаб на месте поисков пропавшего мальчика свернут

Волонтерам предоставили помещение в администрации.

Как сообщили GOROD48 в ЛООО «Поиск пропавших детей. Липецк», на месте поиска пропавшего 9-летнего Давида Вострикова свернут полевой штаб. Изменения в работе волонтеров связаны с тем, что им предоставили помещение в местном сельсовете.

Фаза активных поисков ребенка теперь переводится в плановые мероприятия. Сейчас люди рассредоточены вдоль реки, волонтеры продолжают вести картографию. С борта судна на воздушной подушке спасатели совместно с волонтёром осмотрели русло реки до города Елец, чтобы установить потенциально возможные места нахождения тела ребёнка. После вечерней планёрки за волонтёрами была закреплена определённая территория для осмотра. Продолжается осмотр дна, в том числе и с помощью камер.

Как сообщает ГУ МЧС по Липецкой области, сегодня запланировано продолжение поисков ребенка с привлечением волонтеров, сотрудников ОПСП, ПСС на водных объектах Г(О)БУ «УГПСС Липецкой области». В планах учрежден повторный точечный обход промоин, майн, береговой линии и территории села Чернава. Также планируется продолжение обследования водолазами дна берега и продолжение осмотра русла реки ниже по течению.

Напомним, 9-летний Давид Востриков 6 февраля около 16 часов 50 минут ушел из школы села Чернава Измалковского района Липецкой области. До настоящего времени его местонахождение. Приметы: Рост 140-145 сантиметров, плотного телосложения, глаза светло-голубые, волосы светло-русые, короткие. Рюкзак ребенка обнаружили около полыньи на реке.
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#пропавшие без вести #Давид Востриков

Комментарии (6)

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Вован, настоящий!!!

1 минуту назад
Администраторы!!! Когда уберёте этих "рекламодателей"поганых? Противно читать комментарии!!!
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Вскрытие

сегодня, 13:06
Бедные родные (
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Сосу

сегодня, 12:49
С бубном можно ещё поплясать или сурка выпустить, где сурок лапку подымет, там и утопленник. Самому не стыдно подобную чушь писать?
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SOS

сегодня, 12:41
В "Приключениях Тома Сойера" описано поверье - чтобы найти утопленника, по реке пускают хлеб с ртутью, и там, где хлеб затонет, надо его искать. В 1953 году в Сейле, графство Чешир, безуспешно испробовали этот древний способ в поисках тела утонувшего в Бриджуотерском канале ребенка ("Сэйл энд Стрэтфорд Гардиан" от 27 марта 1953 г.). Поверье о хлебе и ртути , некогда бытовавшее чуть ли не во всех британских землях, сохранило свою силу до сих пор. Не далее как в 1945 г. на Севере Англии этим способом пытались найти тело человека, пропавшего без вести; а в 1944 г. хлеб и ртуть подтвердили свою эффективность при поисках ребенка, утонувшего в одной из рек Южной Англии.Представьте себе: этим способом зачастую (случайно или не совсем случайно) удавалось установить приблизительное местонахождение утопленника .Есть сведения о том, что аналогичный метод поиска с хлебом и ртутью существует у североамериканских индейцев.
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Читатель

сегодня, 12:18
На месте пРоисков? Да вы, ребята, охренели совсем!
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