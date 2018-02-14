Полевой штаб на месте поисков пропавшего мальчика свернут

Волонтерам предоставили помещение в администрации.

Как сообщили GOROD48 в ЛООО «Поиск пропавших детей. Липецк», на месте поиска пропавшего 9-летнего Давида Вострикова свернут полевой штаб. Изменения в работе волонтеров связаны с тем, что им предоставили помещение в местном сельсовете.



Фаза активных поисков ребенка теперь переводится в плановые мероприятия. Сейчас люди рассредоточены вдоль реки, волонтеры продолжают вести картографию. С борта судна на воздушной подушке спасатели совместно с волонтёром осмотрели русло реки до города Елец, чтобы установить потенциально возможные места нахождения тела ребёнка. После вечерней планёрки за волонтёрами была закреплена определённая территория для осмотра. Продолжается осмотр дна, в том числе и с помощью камер.



Как сообщает ГУ МЧС по Липецкой области, сегодня запланировано продолжение поисков ребенка с привлечением волонтеров, сотрудников ОПСП, ПСС на водных объектах Г(О)БУ «УГПСС Липецкой области». В планах учрежден повторный точечный обход промоин, майн, береговой линии и территории села Чернава. Также планируется продолжение обследования водолазами дна берега и продолжение осмотра русла реки ниже по течению.



Напомним, 9-летний Давид Востриков 6 февраля около 16 часов 50 минут ушел из школы села Чернава Измалковского района Липецкой области. До настоящего времени его местонахождение. Приметы: Рост 140-145 сантиметров, плотного телосложения, глаза светло-голубые, волосы светло-русые, короткие. Рюкзак ребенка обнаружили около полыньи на реке.