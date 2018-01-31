Победитель первенства Европы по каратэ учил самообороне жителей Грязей (ФОТО)

В семинаре приняли участие и школьники, и пенсионеры.

В Грязях прошел семинар для любителей единоборств, который провели известные спортсмены.

С приемами самообороны грязинцев познакомил Павел Кузнецов, в середине 2000-х становившийся победителем первенства Европы по универсальному каратэ (UKADO). В те годы UKADO делало только первые шаги в нашей стране, бои проходили в Питере, а их ведущим был известный актер и шоумен Дмитрий Нагиев.





Сейчас ученик Игоря Воротынцева Кузнецов после некоторого перерыва вернулся в большой спорт и приступил к тренерской деятельности. Его напарником по семинару был молодой Илья Полубоярцев, призер первенств России по победитель Всероссийских турниров по рукопашному бою.







- Семинар больше направлен не на бросковую и ударную технику, а на самооборону, - пояснил присутствовавший в зале в качестве почетного гостя известный тренер Игорь Воротынцев, - Бойцы демонстрировали различные виды освобождения от захватов, болевые приемы на кисти рук и локти и тому подобное, что может спасти жизнь в чрезвычайных ситуациях. Именно поэтому семинар был интересен и тем, кто регулярно занимается единоборствами, и новичкам.

Добавим, что самому младшему из 30 участников исполнилось всего 8 лет, а старшие… уже перешагнули пенсионный возраст.





