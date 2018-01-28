Общество

8 минут назад

Несмотря на арест имущества, с «Рошен» украинцы вывозят всё, что им нужно

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#Рошен #
Несмотря на арест имущества, с «Рошен» украинцы вывозят всё, что им нужно

Об этом заявил президент компании

Президент кондитерской корпорации Roshen Вячеслав Москалевский в интервью программе "Перша шпальта" рассказал, что происходит сейчас липецкой фабрикой, активы которой и имущество под арестом, а более тысячи рабочих уволены еще весной прошлого года.

- Там есть 3-4 человека охраны и котельная. Больше ничего нет. Арестованы здания и сооружения. Никто в такой ситуации купить это не может. Люди ждут банкротства, чтобы за одну копейку это все забрать. С нашей стороны часть денег там осталась. Мы потихоньку то, что нам нужно, перетаскиваем сюда, но все оттуда не забрали. Я не хочу, чтобы за копейку это все было забрано людьми, приближенными к милиции или к ФСБ, сообщил Москалевский.

При этом Москалевский отметил, что на фабрике рано или поздно всё придет в негодность.

Напомним, в декабре Басманный суд Москвы продлил срок ареста имущества корпорации в Липецке до 13 марта. Под арестом склад продукции, 4 цеха, здание подсобного корпуса и 7 земельных участков общей площадью более 700 тыс. кв. м.
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#Рошен #

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