Общество

сегодня, 16:06

29-летию вывода советских войск из Афганиста посвятят лыжный переход Елец-Задонск-Елец

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#лыжи #патриотизм
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29-летию вывода советских войск из Афганиста посвятят лыжный переход Елец-Задонск-Елец

В Липецкой области стартовал традиционный месячник оборонно-массовой работы.

Как сообщает Управление административных органов Липецкой области, в рамках месячника оборонно-массовой работы в ближайшие 30 дней во всех муниципальных образованиях области запланировано проведение большого количества мероприятий, направленных на воспитание патриотизма и любви к Родине, гордости за свою страну, её историю, подготовку молодёжи к армейской службе.

Под эгидой регионального отделения ДОСААФ России состоятся соревнования по техническим и военно-прикладным видам спорта, лыжный переход Елец-Задонск-Елец, посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества (29-летию вывода советских войск из Афганистана), экскурсии учащихся общеобразовательных школ в музеи боевой славы, встречи с ветеранами войны и труда, участниками боевых действий в Афганистане и Чечне.

Подведут итоги месячника оборонно-массовой работы 23 февраля в День защитника Отечества.

Открытие месячника прошло в региональном отделении ДОСААФ России, где можно было увидеть выставку современного оружия, экспозицию экспедиционного поискового клуба «Неунываки» и ряд других. В рамках торжественного открытия месячника продемонстрировали свои навыки и умения юные каратисты Липецкой региональной общественной организации спортивно-патриотического воспитания и подготовки граждан «Альфа».
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#лыжи #патриотизм
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Комментарии (3)

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Анатолий Лихачёв

3 минуты назад
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Антисоветчик

сегодня, 21:17
Лыжный переход посвящён подвигу афгансикх моджахедов, изгнавших советских захватчиков со своей священной земли. Слава афганским моджахедам. Освободителям Отечества.
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Чудны крестьянские дети

сегодня, 20:53
Никак не могу понять, как можно посвящать чему-либо лыжный переход? С таким же успехом можно посвятить Полтавской битве, например, свой завтрак или поход в баню.
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