29-летию вывода советских войск из Афганиста посвятят лыжный переход Елец-Задонск-Елец

В Липецкой области стартовал традиционный месячник оборонно-массовой работы.

Как сообщает Управление административных органов Липецкой области, в рамках месячника оборонно-массовой работы в ближайшие 30 дней во всех муниципальных образованиях области запланировано проведение большого количества мероприятий, направленных на воспитание патриотизма и любви к Родине, гордости за свою страну, её историю, подготовку молодёжи к армейской службе.



Под эгидой регионального отделения ДОСААФ России состоятся соревнования по техническим и военно-прикладным видам спорта, лыжный переход Елец-Задонск-Елец, посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества (29-летию вывода советских войск из Афганистана), экскурсии учащихся общеобразовательных школ в музеи боевой славы, встречи с ветеранами войны и труда, участниками боевых действий в Афганистане и Чечне.



Подведут итоги месячника оборонно-массовой работы 23 февраля в День защитника Отечества.



Открытие месячника прошло в региональном отделении ДОСААФ России, где можно было увидеть выставку современного оружия, экспозицию экспедиционного поискового клуба «Неунываки» и ряд других. В рамках торжественного открытия месячника продемонстрировали свои навыки и умения юные каратисты Липецкой региональной общественной организации спортивно-патриотического воспитания и подготовки граждан «Альфа».