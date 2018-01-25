28 минут назад
В Липецке началась подготовка летчиков к «Авиадартсу»
В Липецком авиационном центре проходит масштабная подготовка к конкурсу «Авиадартс», который состоится на Армейских международных играх.
Будущих участников престижных летных соревнований обучают победители "Авиадартс" прошлого года.
"Летчики Владимир Громов и Игорь Бородачёв полгода назад работали в одном звене. Их выступление на «Авиадартсе» является своеобразным уровнем качества для других пилотов. На Армейских международных играх в Китае Громов и Бородачев стали единственными, кто в кратчайшее время нашёл все три мишени и поразил их ракетно-бомбовым ударом", сообщает "Звезда".
Как стало известно GOROD48, Армейские международные игры пройдут с конца июля до середины августа. В них примут участие летчики полутора десятка государств.
Кроме "Авиадартса" на Армейских международных играх пройдут "Танковый биатлон", "Кубок моря", "Снайперский рубеж", "Военное ралли" и ряд других соревнований. Также между собой будут соревноваться артиллеристы, радисты, десантники, военные медики и повара, разведчики и мастера-оружейники.
шо?
бредятина