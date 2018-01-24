Руководство Росприроднадзора отметило эффективность природоохранных проектов НЛМК

Новолипецкий металлургический комбинат, основную производственную площадку Группы НЛМК, посетила делегация руководителей природоохранных ведомств во главе с начальником департамента Росприроднадзора по Центральному федеральному округу Денисом Алексеевым. Они ознакомились с результатами природоохранных проектов компании последних лет.

Как сообщает пресс-служба НЛМК, гости побывали в агломерационном цехе, где на проектные мощности вышло новое природоохранное оборудование по очистке выбросов от пыли. Реконструкция позволила в 15 раз снизить запыленность на участке, а вся улавливаемая пыль повторно возвращается в производство. Степень очистки теперь соответствует наилучшим доступным технологиям. Стоимость проекта составила около 400 млн рублей. В огнеупорном цехе делегация Росприроднадзора увидела результаты реконструкции газоочисток на участке выгрузки и подачи сыпучих материалов. Там установили 12 рукавных фильтров, что позволило на 16% уменьшить объем выбросов пыли. Остаточная концентрация пыли после очистки соответствует лучшим показателям для аспирационных систем в современной металлургии (менее 10 мг/нм3). Вся улавливаемая пыль повторно возвращается в производственный процесс в качестве сырья. Общий объем инвестиций составил около 228 млн рублей.

В коксохимическом цехе гостям показали биохимическую установку по очистке сточных вод, которая построена с применением наилучших доступных технологий. Она в 20 раз повысила качество водоочистки. Оригинальная технология позволила обеспечить высокий, до 95%, эффект очистки сточных вод от нитритов и нитратов для повторного использования в замкнутом водооборотном цикле. Общий объем инвестиций в проект составил более 2 млрд рублей.

По итогам визита руководство Росприроднадзора отметило высокую эффективность работы природоохранного оборудования НЛМК. Реализация 11 крупных проектов последних трех лет позволила снизить валовые выбросы пыли на 6% и достичь уровня предельно допустимых концентраций (ПДК) на границе санитарно-защитной зоны предприятия. Это кардинально улучшило состояние воздуха Липецка, который официально признан самым чистым из металлургических городов. В целом инвестиции компании на реализацию природоохранных проектов в Год экологии превысили 5 млрд руб.