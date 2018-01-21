Общество

26 минут назад

В Липецкой области отремонтируют железнодорожный переезд

1 165
#переезд #ремонт
В Липецкой области отремонтируют железнодорожный переезд

В целях обеспечения безопасности движения поездов и предотвращения дорожно-транспортных происшествий в 2018 году на ЮВЖД намечено провести капитальный ремонт шести железнодорожных переездов. В том числе будет отремонтирован переезд Раненбург – Богоявленск в Чаплыгинском районе.

На трёх из них отремонтируют устройства заграждения переездов, ещё на трёх заменят резинотехнический настил. Кроме того, будет уложено новое асфальтовое покрытие и нанесена дорожная разметка.

В 2017 году на были капитально отремонтированы четыре переезда, сообщает пресс-служба ЮВЖД.

Фото: bigvorona.ru

1 165
#переезд #ремонт

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

007

8 минут назад
в городе никто не хочет отремонтировать переезд в р-не кольца 9 рельсы жесть
ответить

Еще в рубрике

Сегодня на нескольких улицах Левобережья не будет воды
#отключение воды
Сегодня на нескольких улицах Левобережья не будет воды

44 минуты назад

Общество
Воронежских трейнхопперов поезд увез в Липецк
#поезд
3
Воронежских трейнхопперов поезд увез в Липецк

50 минут назад

Общество
Торговец-нелегал продавал раков и стеклоочиститель
#Нелегальная торговля #нелегалы #проверки
34
Торговец-нелегал продавал раков и стеклоочиститель

вчера, 17:57

Общество
75% построенного в Липецкой области жилья — индивидуальное
#строительство
5
75% построенного в Липецкой области жилья — индивидуальное

вчера, 17:25

Общество
Липчанам покажут «Русский реализм»
#выставка
3
Липчанам покажут «Русский реализм»

вчера, 16:50

Общество
В День студентов 50 лучших получат награды
#образование #студент
2
В День студентов 50 лучших получат награды

вчера, 16:39

Общество