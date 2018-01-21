В Липецкой области отремонтируют железнодорожный переезд

В целях обеспечения безопасности движения поездов и предотвращения дорожно-транспортных происшествий в 2018 году на ЮВЖД намечено провести капитальный ремонт шести железнодорожных переездов. В том числе будет отремонтирован переезд Раненбург – Богоявленск в Чаплыгинском районе.

На трёх из них отремонтируют устройства заграждения переездов, ещё на трёх заменят резинотехнический настил. Кроме того, будет уложено новое асфальтовое покрытие и нанесена дорожная разметка.

В 2017 году на были капитально отремонтированы четыре переезда, сообщает пресс-служба ЮВЖД.

Фото: bigvorona.ru