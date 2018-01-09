Репетиторы и владельцы квартир в Липецке выходят из тени

Муниципальный бюджет прирос поступлениями от самозанятых горожан.

Сегодня на оперативном совещании в мэрии председатель департамента финансов администрации Липецка Татьяна Григорова озвучила первые данные по исполнению городского бюджета в 2017 году.



Достижением исполнительной власти Татьяна Григорова называла увеличение сразу на 7 млн рублей поступлений от патентной системы налогообложения самозанятых граждан. Т.е. из тени стали активно выходить репетиторы и владельцы жилья, сдаваемого внаем. За счет этого источника дохода городская казна пополнилась на 16,8 млн рублей.



Достижениями мэрии главный ее финансист назвала увеличение поступлений сверх плана налога на доходы физических лиц (+ 37 млн рублей), доходов от приватизации муниципальной недвижимости (+ 13 млн рублей), налога на землю (+ 17 млн рублей).



- Без данных трёх последних рабочих дней 2017 года в городской бюджет мобилизовано на 85 миллионов рублей больше, чем было предусмотрено планами, - резюмировала председатель департамента финансов мэрии.



Глава Липецка Сергей Иванов, в свою очередь, отметил, что количество юрлиц и индивидуальных предпринимателей в городе по итогам прошлого года не сократилось, а значит, бизнес жив.

