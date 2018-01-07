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сегодня, 11:16

Липчанин в январе отравился свежесобранными грибами

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Липчанин в январе отравился свежесобранными грибами

К медикам мужчина решил не обращаться, чтобы не смешить.

Житель 28-го микрорайона Липецка Александр К. (фамилию мужчина просил не называть) во время новогодних каникул почувствовал себя дурно по весьма необычной причине.

37-летний липчанин в плохом самочувствии винит грибы, которые собирал накануне в тихом январском лесу.

Напомним, что из-за аномально теплой погоды в липецких лесах сейчас можно легко найти, например, вешенки, которые растут на пнях и комфортно себя чувствуют при нулевой температуре. Рассказами о походах в рождественские дни «по грибы» буквально забиты социальные сети. А вот Александру не повезло – съел что-то не то.

- Накануне мы с женой собирали грибы в Двуречках, - рассказал липчанин, - Тут же их приготовили, а затем я слег – головокружение, рвота. Налицо были все признаки отравления.

Сам Александр считает, что употребил в пище не ядовитый гриб, иначе последствия были бы более тяжелыми. Просто одна из вешенок могла оказаться несвежей.

Медиков мужчина решил не беспокоить, в том числе потому, чтобы не смешить. Вариант со "скорой помощью" оставил на крайний случай, лечился на дому под присмотром супруги-медсестры, пошел на поправку и сегодня первый раз за четыре дня вышел из дому.

Грибникам, которые собираются в лес в ближайшие дни, липчанин напоминает, что «тихая охота» в январе может быть не менее опасной, чем в сентября и советует быть внимательнее при сборе грибов.

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Комментарии (31)

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блин , спс ребят

1 минуту назад
- Накануне мы с женой собирали грибы в Двуречках, - рассказал липчанин, - Тут же их приготовили, а затем я слег – головокружение, рвота. Налицо были все признаки отравления. Сам Александр считает, что употребил в пище не ядовитый гриб, иначе последствия были бы более тяжелыми. Просто одна из вешенок могла оказаться несвежей. Без кометариев
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борман

6 минут назад
боцман , и на старуху бывает не пруха ...весь Вопрос в дозе ) если мне в одно дуло залить литр 95% рояля мне тоже станет не очень )
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шалтай балтай

9 минут назад
Все чудесатей и чудесатей , вот что бы сказала Алиса )
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неужели больше

13 минут назад
есть нечего? лосей и кабанов объедаете.
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натурально дэбил

14 минут назад
смешно - это когда ты с 50-летней бабкой сексом занимаешься
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Вешенская ему была не свежая

27 минут назад
Сцука водки палёной обожрался, а теперь салат ему просроченный подали.
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За Володьку

52 минуты назад
Я известная тут прикормленная сортирная мгеровская проститутка-едробот - потомок сволочей и стукачей, он же Палка, Барракуда, Гильотина, Штифт, Вентиль, Штопор и прочее пихательное, который тут до разрыва сраки агитировал в 2016 голу за перевыборов жуликов и воров, сейчас агитирую за перевыборы своего фюрера-диктатора. Предпочитаю русскому всякий инотазы, забугорный хавчик и буржуйское шмотье, халявные оргии на селигере, а также гадить русским в комментариях! Чтобы вы еще шесть существовали в полной заднице!
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Хелена

сегодня, 18:06
Дядя Федя, да что это вы херней называете, грибы это что херня,мы в сентябре собрали и очень рады едим
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красава

сегодня, 18:02
и ваще, с каких таких люлей его в январе в лес за грибами то потянула,наверно белочка сообщила что грибов в лесу тьма тьмущая.
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красава

сегодня, 18:00
молодец мужик,кто водку пьёт,кто там пиво,а этот решил грибочками праздник продолжить!!!!
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