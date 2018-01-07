Липчанин в январе отравился свежесобранными грибами

К медикам мужчина решил не обращаться, чтобы не смешить.

Житель 28-го микрорайона Липецка Александр К. (фамилию мужчина просил не называть) во время новогодних каникул почувствовал себя дурно по весьма необычной причине.

37-летний липчанин в плохом самочувствии винит грибы, которые собирал накануне в тихом январском лесу.

Напомним, что из-за аномально теплой погоды в липецких лесах сейчас можно легко найти, например, вешенки, которые растут на пнях и комфортно себя чувствуют при нулевой температуре. Рассказами о походах в рождественские дни «по грибы» буквально забиты социальные сети. А вот Александру не повезло – съел что-то не то.

- Накануне мы с женой собирали грибы в Двуречках, - рассказал липчанин, - Тут же их приготовили, а затем я слег – головокружение, рвота. Налицо были все признаки отравления.

Сам Александр считает, что употребил в пище не ядовитый гриб, иначе последствия были бы более тяжелыми. Просто одна из вешенок могла оказаться несвежей.

Медиков мужчина решил не беспокоить, в том числе потому, чтобы не смешить. Вариант со "скорой помощью" оставил на крайний случай, лечился на дому под присмотром супруги-медсестры, пошел на поправку и сегодня первый раз за четыре дня вышел из дому.

Грибникам, которые собираются в лес в ближайшие дни, липчанин напоминает, что «тихая охота» в январе может быть не менее опасной, чем в сентября и советует быть внимательнее при сборе грибов.