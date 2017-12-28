КВН за колючей проволокой прошел в Липецкой области

Конкурс веселых и находчивых среди осужденных Липецкой области прошёл на базе колонии строгого режима № 3 города Ельца.

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В игре приняли участие команды осуждённых из исправительных учреждений области. Для проведения мероприятия команды осужденных специально привозили в ИК-3.



В находчивости и юморе в этом году соревновались осуждённые из шести исправительных учреждений области, это – «Грин-тим» ИК-2 город Липецк, «Друзья по несчастью» ИК-3 город Елец, «Четвёрочка» ИК-4 город Елец, «Команда весёлых и неадекватных» ИК-5 город Липецк, «Фантастическая шестёрка» ИК-6 город Липецк, «7-й континент» ИК-7 город Усмань.



Общая тема игры в этом году, предложенная организаторами - «Эта хрупкая планета», посвящена году Экологии.

Игра проходила в четыре конкурса: Визитная карточка – «Будь природе другом»; Биатлон – «Лес рубят, щепки летят»; Экоклип – «Чем больше дров, тем дальше лес»; Домашнее задание – «Наше будущее прекрасно».

Оценить выступления команд в колонию приехали руководство и сотрудники областного УФСИН, а также представители Управления культуры и туризма Липецкой области.



Участники игры очень старались, было очень трудно выбрать самых веселых и находчивых, все играли хорошо, поэтому членам жюри было очень сложно сделать выбор.



По итогам четырех конкурсов самой веселой и находчивой была признана команда осуждённых исправительной колонии № 3, сообщает пресс-служба УФСИН России по Липецкой области.