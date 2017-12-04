В Липецке выбирают лучшего молодого учителя

В этом году впервые конкурс "Дебют" проходит в трёх номинациях "Учитель", "Воспитатель", "Педагог дополнительного образования".

Как сообщает пресс-служба департамента образования Липецка, начались конкурсные испытания для 8 молодых педагогов - конкурсантов конкурса молодых педагогов "Дебют" в номинации "Учитель".

- Первое испытание - "Визитка" - позволило членам жюри узнать о молодых учителях, об их увлечениях, достижениях, отношении к профессии, - отмечают в пресс-службе департамента. - Оказалось, что учитель английского мог стать и преподавателем финского, ирландского, корейского языков, учитель географии хорошо играет в шахматы, учитель истории пишет "Книгу жизни", учитель русского языка и литературы вывел девиз "Не отступай! Не сдавайся! Не с глаголами пишется раздельно"!", а учитель начальных классов вовсе не учитель, а рядовой...

В этом году впервые конкурс "Дебют" проходит в трёх номинациях "Учитель", "Воспитатель", "Педагог дополнительного образования". Конкурсные испытания в номинации "Учитель" продолжатся открытыми уроками, которые пройдут 7-8 декабря в школе № 51. Начало уроков - 9:00.

В номинации "Педагог дополнительного образования" соревнуются 9 представительниц прекрасной половины человечества и один мужчина. Первое испытание - "Я - педагог, а это значит..." состоялось в Центре творчества "Левобережный". Молодые педагоги не только размышляли на заданную тему, но и ярко продемонстрировали то, чему когда-то научились и продолжают совершенствовать. Учителя пели, танцевали, собирали букеты, демонстрировали созданный фильм. Продолжатся состязания в номинации "Педагог дополнительного образования" открытыми занятиями.



