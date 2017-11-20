«КамАЗ» отправил в кювет автобус с людьми

Транспорт дорожников не заметили на трассе.

Водитель «КамАЗа» не заметил стоявший на дороге автобус с рабочими и допустил с ним столкновение. Авария произошла в районе поворота на военный аэродром под Липецком.



Как стало известно GOROD48, грузовик перевозил зерно. В сумерках водитель спецтехники просто не заметил автобус дорожных рабочих, которые на этом участке трассы «Липецк-Лебедянь» срезали ветки деревьев. Автобус перевернулся и оказался в кювете. В аварии пострадали двое - водитель автобуса и мастер, оба доставлены в больницу.