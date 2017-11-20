Происшествия
сегодня, 16:56
«КамАЗ» отправил в кювет автобус с людьми
Транспорт дорожников не заметили на трассе.
Водитель «КамАЗа» не заметил стоявший на дороге автобус с рабочими и допустил с ним столкновение. Авария произошла в районе поворота на военный аэродром под Липецком.
Как стало известно GOROD48, грузовик перевозил зерно. В сумерках водитель спецтехники просто не заметил автобус дорожных рабочих, которые на этом участке трассы «Липецк-Лебедянь» срезали ветки деревьев. Автобус перевернулся и оказался в кювете. В аварии пострадали двое - водитель автобуса и мастер, оба доставлены в больницу.
Как стало известно GOROD48, грузовик перевозил зерно. В сумерках водитель спецтехники просто не заметил автобус дорожных рабочих, которые на этом участке трассы «Липецк-Лебедянь» срезали ветки деревьев. Автобус перевернулся и оказался в кювете. В аварии пострадали двое - водитель автобуса и мастер, оба доставлены в больницу.
Александр
Дед вася
ВЛАДИМИР
Александр
пророк
LAcron
скажи ка
Шофер-пешеход
ДА УЖ
Кардош галик лох