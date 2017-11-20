Происшествия

сегодня, 16:56

«КамАЗ» отправил в кювет автобус с людьми

13 5207
#Авария #ДТП
4
«КамАЗ» отправил в кювет автобус с людьми

Транспорт дорожников не заметили на трассе.

Водитель «КамАЗа» не заметил стоявший на дороге автобус с рабочими и допустил с ним столкновение. Авария произошла в районе поворота на военный аэродром под Липецком.

Как стало известно GOROD48, грузовик перевозил зерно. В сумерках водитель спецтехники просто не заметил автобус дорожных рабочих, которые на этом участке трассы «Липецк-Лебедянь» срезали ветки деревьев. Автобус перевернулся и оказался в кювете. В аварии пострадали двое - водитель автобуса и мастер, оба доставлены в больницу.
13 5207
#Авария #ДТП
4

Комментарии (13)

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Александр

4 минуты назад
Изза этих дебилов, которые устроили обрезку, уже три аврии. Бог все видит
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Дед вася

сегодня, 20:36
Баба зина права на 1000%
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ВЛАДИМИР

сегодня, 20:15
Наверное не включил аварийку, на сколько я знаю это место вне населённого пункта.
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Александр

сегодня, 19:48
Алексей- Сочи, автобус стоял на обочине
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пророк

сегодня, 19:38
плохая очень видимость на дороге..
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LAcron

сегодня, 19:13
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
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скажи ка

сегодня, 18:53
ДА УЖ, скажи голубок как ты придумал такой ник или у тебя духовка разработана
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Шофер-пешеход

сегодня, 18:04
101% заснул бродяга, дальнобои работают на "износ" по 20 часа в сутки пока есть что возить, да Камаз слишком часто ломается, вместо сна - ремонтировал автомобиль. Тахограф наверняка если и установлен, то отключен... Сочувствую и водиле и пострадавшим, эх дороги....
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ДА УЖ

сегодня, 17:55
А мастер то сачек.Скорейшего выздоровления.
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Кардош галик лох

сегодня, 17:45
Там знаки висят о ремонтных работах и ограничении скорости. А водитель КАМАЗа что в глаза долбился, тем более трасса на этом участке освещена?
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