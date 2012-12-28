Обманутый мошенниками 55-летний ельчанин нашёл им следующую жертву — 48-летнего знакомого
сегодня, 13:32
Полицейские проверяют заявление об увезенном человеке
Пьяного мужчину без перчаток и шапки забрали представители, якобы, реабилитационного центра. Липчанин, помогавший мужчине, считает, что тот попал в рабство.
В соцсети автор заявления рассказал, что 13 января заметил у ТЦ «Армада» пьяного парня без шапки и перчаток и вызвал для него скорую помощь. Пьяный назвался Юрием и рассказал, что у него нет родных, а хотел он добраться до села Троицкое.
В этот момент к ним подошли двое мужчин, представившиеся сотрудниками реабилитационного центра «Союз». Они предложили отвезти Юрия в центр и пообещали липчанину прислать подтверждающее это видео.
Затем они посадили Юрия в белый «Мерседес» с госномером, предположительно, 063 СТО 136 (Воронежский регион) и уехали.
Вечером, не получив обещанных фото или видео, заявитель попросил организовать видеозвонок с Юрием. В ответ он услышал резкий отказ: «У нас это не положено». После настойчивых просьб ему ответили, что не стоит об этом даже и думать, и вообще, Юрия увезли из Липецка в другой город, чтобы он не сбежал.
«У нас в стране нет рабства, это удержание человека против воли, с целью не дать ему сбежать, это значит, что этот Юрий попал в рабство», — уверен автор заявления. Его также крайне насторожила рекомендация одного из мужчин обращаться к нему при виде «таких же бедолаг на улице». «Я не верю в такую благотворительность. Считаю, что нарвался на банду, которая вывозит людей из города», — рассказал в своем посте липчанин.
Липчанин передал все данные в правоохранительные органы, и в качестве дополнительных доказательств рекомендует проверить съемки камер наблюдения у торгового центра.
