Происшествия
1031
сегодня, 13:32
7

Полицейские проверяют заявление об увезенном человеке

Пьяного мужчину без перчаток и шапки забрали представители, якобы, реабилитационного центра. Липчанин, помогавший мужчине, считает, что тот попал в рабство.

Отдел полиции №7 проверяет заявление жителя Липецка, о случае, произошедшем 13 января у торгового центра «Армада».

В соцсети автор заявления рассказал, что 13 января заметил у ТЦ «Армада» пьяного парня без шапки и перчаток и вызвал для него скорую помощь. Пьяный назвался Юрием и рассказал, что у него нет родных, а хотел он добраться до села Троицкое.

В этот момент к ним подошли двое мужчин, представившиеся сотрудниками реабилитационного центра «Союз». Они предложили отвезти Юрия в центр и пообещали липчанину прислать подтверждающее это видео.

Затем они посадили Юрия в белый «Мерседес» с госномером, предположительно, 063 СТО 136 (Воронежский регион) и уехали.

Вечером, не получив обещанных фото или видео, заявитель попросил организовать видеозвонок с Юрием. В ответ он услышал резкий отказ: «У нас это не положено». После настойчивых просьб ему ответили, что не стоит об этом даже и думать, и вообще, Юрия увезли из Липецка в другой город, чтобы он не сбежал.

«У нас в стране нет рабства, это удержание человека против воли, с целью не дать ему сбежать, это значит, что этот Юрий попал в рабство», — уверен автор заявления. Его также крайне насторожила рекомендация одного из мужчин обращаться к нему при виде «таких же бедолаг на улице». «Я не верю в такую благотворительность. Считаю, что нарвался на банду, которая вывозит людей из города», — рассказал в своем посте липчанин.

Липчанин передал все данные в правоохранительные органы, и в качестве дополнительных доказательств рекомендует проверить съемки камер наблюдения у торгового центра.
Комментарии (7)

ГОСТЬ
8 минут назад
Спасибо, действительно неравнодушный человек!
Ответить
Лиза
20 минут назад
Спасибо неравнодушному человеку. Надеюсь, милиция проверит.
Ответить
Бабушка
20 минут назад
доброго здоровья неравнодушному Липчанину!
Ответить
я
23 минуты назад
Яндекс говорит, что этот союз ул. Чапаева, 157, Воронеж.
Ответить
Иван
32 минуты назад
Надо писать Бастрыкину и обращаться на Рен ТВ, Нтв , т.п.
Ответить
Павел
44 минуты назад
Скорее всего так и есть. Отработанная схема.
Ответить
Замечательно
49 минут назад
Что ещё есть такие внимательные и не безразличные люди! Низкий поклон.
Ответить
