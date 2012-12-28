Бывший владелец клуба «Оранж-Фитнес» и его сообщник выслушали приговор за покушение на мошенничество
Происшествия
«Мою знакомую увезли в Воронежскую область в рабство»
Депутат Липецкого областного Совета Станислав Качарин рассказал о случаях, когда людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации заманивали в центры реабилитации.
«Эта действительно проблема, она отчасти связана с расклейкой в городе рекламных листовок. Мою знакомую так увезли в Воронежскую область в рабство. Мужики там работают, а женщины стирают, готовят и исполняют физическую потребность. Полицейские об этом мне тоже рассказывали, но, говорят, заявлений не было. Знакомая на второй день сбежала и добралась на попутках в Липецк. Через решетку в окне пролезла», — рассказал Станислав Качарин.
Действительно, в Липецке расклеено множество листовок реабилитационных центров. Однако каким образом им оказывают помощь, из объявлений понять нельзя.
Станислав Качарин обращался в полицию, просил привлечь к ответственности людей, наклеивавших такие листовки на дом № 5 по проспекту Мира. Желаемого результата он не добился: «установить и опросить лиц, размещающих рекламу не представилось возможным». Такой ответ получил депутат.
Станислав Качарин однажды сам проследил за расклейщиками. Они пытались заманить своими объявлениями выпившего мужчину. Но тот отказался от предложения незнакомцев.
В пресс-службе УМВД России по Липецкой области GOROD48 рассказали, что в полиции зарегистрировано единственное заявление о пропавшем при подобных обстоятельствах человеке — парне, которого увезли от ТЦ «Армада» человеке. Проверка заявления еще не завершена.
