Происшествия
207
27 минут назад
24-летний водитель погиб в столкновении трёх автомобилей
Ещё три человека пострадали.
Как сообщает Госавтоинспекция УМВД России по Липецкой области, в ДТП один человек погиб и три пострадали.
«Погиб 24-летний водитель автомобиля «JAC», его пассажирка — 25-летняя девушка, а также водитель и 20-летняя пассажирка автомобиля «Geely» получили травмы», — рассказали в Госавтоинспекции.
Обстоятельства и причины ДТП выясняют полицейские.
