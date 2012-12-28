24-летний водитель погиб в столкновении трёх автомобилей

Ещё три человека пострадали.

Сегодня около девяти утра в Тербунском районе на дороге «Елец-Долгоруково-Тербуны» столкнулись три автомобиля: «Geely» под управлением 19-летнего водителя, «Volvo» с 56-летним водителем и «JAC» c 24-летним мужчиной за рулём.Как сообщает Госавтоинспекция УМВД России по Липецкой области, в ДТП один человек погиб и три пострадали.«Погиб 24-летний водитель автомобиля «JAC», его пассажирка — 25-летняя девушка, а также водитель и 20-летняя пассажирка автомобиля «Geely» получили травмы», — рассказали в Госавтоинспекции.Обстоятельства и причины ДТП выясняют полицейские.