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сегодня, 14:45
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«Совсем ошалел»: «Гранта» ездила по встречке на улице Вермишева

Странный манёвр водителя снял авторегистратор.

Днём 12 ноября в Липецке автомобиль «Лада Гранта» ехал по встречной полосе улицы Вермишева со стороны кольцевой развязки.

«Совсем ошалел!» — так назвал манёвр водителя «Гранты» владелец авторегистратора, снявшего этот странный манёвр. Судя по записи, владелец регистратора даже посигналил водителю «Лады», чтобы тот опомнился и вернулся в свою полосу.

Напомним, что по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, наказывается штрафом до 7,5 тысячи рублей или лишением прав до полугода.
ПДД
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Комментарии (4)

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Сначала новые
омсквич
6 минут назад
Яндекс карты и не так поведут
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Жительница
9 минут назад
Ну заблудился, ну бывает.
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7777777
32 минуты назад
Так посоветовал навигатор
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Леликов Сергей г. Липецк
41 минуту назад
Никогда такого небыло,и вот....
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