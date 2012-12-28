«Совсем ошалел»: «Гранта» ездила по встречке на улице Вермишева

Странный манёвр водителя снял авторегистратор.

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Днём 12 ноября в Липецке автомобиль «Лада Гранта» ехал по встречной полосе улицы Вермишева со стороны кольцевой развязки.«Совсем ошалел!» — так назвал манёвр водителя «Гранты» владелец авторегистратора, снявшего этот странный манёвр. Судя по записи, владелец регистратора даже посигналил водителю «Лады», чтобы тот опомнился и вернулся в свою полосу.Напомним, что по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, наказывается штрафом до 7,5 тысячи рублей или лишением прав до полугода.