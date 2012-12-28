Пожар начался ранним утром.

Около пяти утра 18 ноября в селе Екатериновка Добровского округа огонь уничтожил сгораемые конструкции жилого дома площадью 160 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС по Липецкой области.В Липецке в эту ночь переполох вызвала подгоревшая пища в пятиэтажном доме на улице Московской. Днём ранее пожарные тушили мусор в областном центре и Ельце. Общая площадь возгорания составила 30 квадратных метров.