«Обдираловка» и «возможность припарковаться»: водители высказались о платных парковках
Липецкая вечЁрка: мумия в логу, 100000 избитому из-за парковки и за платными паркингами наблюдает мобильный комплекс
Бывшая солистка Липецкой филармонии участвовала в создании номинированного на «Грэмми» альбома
Сегодня в Липецке: в чём разница между чиновником и депутатом, шокирующие предложения от горожан работодателям
«Мы не знали»: перепугавшие жителей трёх домов на Доватора друзья не ведали о запрете салютов
Происшествия
194
28 минут назад
В селе Екатериновка сгорел жилой дом
Пожар начался ранним утром.
В Липецке в эту ночь переполох вызвала подгоревшая пища в пятиэтажном доме на улице Московской. Днём ранее пожарные тушили мусор в областном центре и Ельце. Общая площадь возгорания составила 30 квадратных метров.
0
0
0
0
0
Комментарии