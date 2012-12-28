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сегодня, 17:29
Общественники просят сохранить выплаты до 1,5 года при выходе на работу в любой срок
Авторы инициативы указывают, что введение минимального срока поставит родителей перед жестким выбором между трудовым заработком и государственной поддержкой, а экономия бюджетных средств произойдет за счет урезания выплат семьям с детьми.
Действующий порядок совмещения трудовой деятельности и декретных выплат вступил в силу с 1 января 2024 года. Поправки в ст. 256 Трудового кодекса РФ и профильное законодательство закрепили за родителями право сохранять пособие в полном объеме при досрочном выходе на работу. Норма распространяется на полную занятость, дистанционный формат, а также на трудоустройство у другого работодателя, причем закон не устанавливает никаких минимальных сроков нахождения в декрете.
«В объединении самозанятых состоит более 420 тыс. плательщиков налога на профессиональный доход. Среди них много работающих родителей, которые формируют семейный бюджет за счет сочетания основной работы по трудовому договору, самозанятости как подработки и ежемесячного пособия по уходу за ребенком, предусмотренного действующим законодательством. Новая норма затронет прежде всего такие семьи», — заявила «Известиям» директор ОСР Марина Коюшкова.
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