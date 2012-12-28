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В России
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сегодня, 17:04
Белоруссия теряет позиции главного автомобильного хаба для России
Основными альтернативами стали прямые поставки из Китая и транзит через Киргизию. За восемь месяцев прямой импорт новых машин из КНР вырос на 22%, до 190,5 тыс. единиц, а через Киргизию — на 156%, до 47,8 тыс. По итогам девяти месяцев на эти направления пришлось 71 и 18% всего импорта новых легковых автомобилей соответственно. Через Китай при этом идут не только местные бренды, но и другие иномарки.
Для покупателей перестройка маршрутов обернется ростом цен и сокращением выбора. Сильнее всего пострадают мощные автомобили, которые раньше часто ввозили через Белоруссию: Mercedes-Benz G-Class, BMW X5 и X7 и Range Rover. Новые машины премиального сегмента могут подорожать на 5–15%, массовые — на 3–8%.
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