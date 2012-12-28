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сегодня, 14:45
В Ростовской области БПЛА атаковали участок трассы Р-280
Беспилотник нанес удар по участку трассы Р-280 в районе моста через реку Миус в Неклиновском районе Ростовской области. Есть повреждения.
Уточняется, что в результате атаки были повреждены дорожное полотно и металлические ограждения.
Пострадавших, по предварительной информации, нет. Сейчас экстренные службы работают на месте происшествия. Движение по мосту приостановили еще 8 ноября.
Подразделения противовоздушной обороны в течение ночи на 17 ноября уничтожили в восьми районах Ростовской области около 50 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Утром 8 ноября обломки беспилотника повредили дорожное полотно моста через реку Миус в Неклиновском районе Ростовской области. После этого движение по мосту сначала перевели на реверсивную схему, а днем полностью перекрыли участок трассы Р-280, ведущий к нему. Второй раз движение по участку трассы Р-280 перекрыли 11 ноября.
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