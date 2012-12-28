«Лидер», «Флагман», «Зевс», «Триумф-Л»: Госжилинспекция аннулировала лицензии у этих «управляшек»
«Ленд Ровер Рейндж Ровер Спорт» арестован и может отойти государству: его водитель дважды попался пьяным
«Лидер», «Флагман», «Зевс», «Триумф-Л»: Госжилинспекция аннулировала лицензии у этих «управляшек»
«Ленд Ровер Рейндж Ровер Спорт» арестован и может отойти государству: его водитель дважды попался пьяным
Общество
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31 минуту назад
В Липецке уже монтируют новогодние инсталляции
Первые установлены сегодня у Комсомольского пруда.
Через несколько часов там же начнут монтировать новогоднюю «Карету».
Напомним, подготовка к празднику началась в городе на прошлой неделе: «Липецкгорсвет» проверил работоспособность иллюминации. А в конце октября управление потребительского рынка начало приём заявок на участие в аукционе по размещению мест для продажи сосен и ёлок к Новому году.
Обычно новогоднее украшение Липецка заканчивается 15 декабря.
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