30 литров в бак и запрет на канистры: на АЗС «Роснефти» в Липецкой области вновь ввели ограничения
«Лидер», «Флагман», «Зевс», «Триумф-Л»: Госжилинспекция аннулировала лицензии у этих «управляшек»
«Ленд Ровер Рейндж Ровер Спорт» арестован и может отойти государству: его водитель дважды попался пьяным
Средства от хандры: проехать автостопом из Перми, съесть апельсин и сделать доброе дело
Задолжавший 900 миллионов рублей банкрот отдыхал на Мальдивах и во Вьетнаме — ему ограничили выезд из России
НЛМК Live
74
10 минут назад
Более 30 сотрудников НЛМК получили ведомственные награды
На Новолипецком металлургическом комбинате торжественные награждения в честь 92-й годовщины первой плавки чугуна завершились вручением ведомственных наград. За большой вклад в развитие промышленности Почётные грамоты и звания Минпромторга РФ получил 31 сотрудник предприятия.
— Эта награда даёт стимул для новых трудовых побед. Вдвойне приятно получить её именно в свой юбилей, это символично. Испытываю гордость и уверен, что мои близкие тоже гордятся мной, — поделился Лев Васильев.
Всего к 92-й годовщине первой плавки чугуна наградили свыше 800 сотрудников НЛМК. Более 700 металлургов отметили корпоративными наградами, около 100 — муниципальными, региональными и ведомственными.