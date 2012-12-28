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Более 30 сотрудников НЛМК получили ведомственные награды
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10 минут назад

Более 30 сотрудников НЛМК получили ведомственные награды

На Новолипецком металлургическом комбинате торжественные награждения в честь 92-й годовщины первой плавки чугуна завершились вручением ведомственных наград. За большой вклад в развитие промышленности Почётные грамоты и звания Минпромторга РФ получил 31 сотрудник предприятия.

Среди награждённых — сотрудник доменного цеха № 1 Лев Васильев. За 30 лет работы на комбинате он прошёл путь от агломератчика до начальника участка загрузки доменных печей, стал наставником для молодых работников. Почётную грамоту Минпромторга РФ Лев Васильев получил в день своего пятидесятилетия.

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— Эта награда даёт стимул для новых трудовых побед. Вдвойне приятно получить её именно в свой юбилей, это символично. Испытываю гордость и уверен, что мои близкие тоже гордятся мной, — поделился Лев Васильев.

Всего к 92-й годовщине первой плавки чугуна наградили свыше 800 сотрудников НЛМК. Более 700 металлургов отметили корпоративными наградами, около 100 — муниципальными, региональными и ведомственными.
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