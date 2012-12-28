Средства от хандры: проехать автостопом из Перми, съесть апельсин и сделать доброе дело

Ноябрь в Липецке классический: серый и стылый. GOROD48 спросил горожан: «Как поднять настроение в пасмурный день?»

Прохожие дали множество советов. Кто-то считает, что хандру можно победить вкусной едой, чашкой чая или чем-нибудь покрепче, кто-то — встречей с друзьями, интересной книгой или фильмом, добрым делом в конце концов.Нам встретилась жительница Перми, путешествующая автостопом, чтобы встречаться со своими подписчиками. Причём конечная точка её путешествия ещё не определена. Такой человек не унывает в любую погоду.