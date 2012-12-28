30 литров в бак и запрет на канистры: на АЗС «Роснефти» в Липецкой области вновь ввели ограничения
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30 литров в бак и запрет на канистры: на АЗС «Роснефти» в Липецкой области вновь ввели ограничения
Средства от хандры: проехать автостопом из Перми, съесть апельсин и сделать доброе дело
Говорит Липецк
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52 минуты назад
Средства от хандры: проехать автостопом из Перми, съесть апельсин и сделать доброе дело
Ноябрь в Липецке классический: серый и стылый. GOROD48 спросил горожан: «Как поднять настроение в пасмурный день?»
Нам встретилась жительница Перми, путешествующая автостопом, чтобы встречаться со своими подписчиками. Причём конечная точка её путешествия ещё не определена. Такой человек не унывает в любую погоду.
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