«Sex shop» VS «БулоШная»

К 1 марта организации и ИП должны убрать из вывесок иностранные слова.

1 марта вступают в силу требования, закрепляющие приоритет русского языка в публичной сфере деятельности. Таков смысл 168-го федерального закона от 24 июня 2025 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В Госдуме посчитали, что использование англицизмов угрожает культурной идентичности россиян, а реклама с их использованием вводит потребителей в заблуждение. То есть 168-й закон направлен на ограничение использования англицизмов и внедрение русского языка как основного средства коммуникации.Закон этот не прост. Мы решили проиллюстрировать его на примерах, найденных на улицах Советской, Горького, Ворошилова и Первомайской.Его нарушением станет использование вывесок, указателей, табличек исключительно на иностранном языке без перевода на русский язык. Например: coffee, fresh, sale, shop, open… Также нельзя использовать англицизмы в названиях объектов капитального строительства, наименованиях жилых комплексов и гостиниц. Никаких теперь Hotel Plaza, как на Первомайской!Запрещено использовать иностранные слова без перевода: рядом должен быть перевод или русский аналог (например, «Распродажа»/«Sale»). Содержание информации на другом языке должно быть тем же, что и на русском, а также равнозначным по размещению и техническому оформлению. Русский язык, как государственный язык РФ, в тексте должен стоять на первом месте. При нарушении визуального соответствия, например, использование меньшего шрифта, требования закона считаются невыполненными.Возьмем для примера вывеску «Ногтевая студия/Nail Studio». Тут все правильно с точки зрения нового закона: русский текст на первом месте, смысл текстов одинаков, как и размер шрифта. Неправильными вывесками станут «Nail Studio/Ногтевая студия» (русский текст идет вторым), «Ногтевая студия — NAIL STUDIO» (Шрифт английского текста крупнее и заметнее), «Нэйл Студия/Nail Studio» (текст на русском языке не идентичен английскому).На иностранном языке без перевода закон оставил вывески, которые являются либо зарегистрированными товарными знаками и брендами (например, Wildberries, Nike, Bosch, Ozon, Beeline), либо фирменными наименованиями, зарегистрированными в установленном порядке в ЕГРЮЛ.Если англицизм имеется в словаре иностранных слов, его можно использовать без каких-либо ограничений (без дублирования, пояснений и т.п.). Если в этом словаре его нет, необходимо сопровождать англицизм дополнительным пояснением. Например, необходимо пояснить, что кешбэк — это частичный возврат денег за покупку в рамках программы лояльности. Пояснение может идти в скобках, под знаком *, в виде сноски и т. п.Нельзя использовать без пояснений такие слова как тот же кешбэк, коворкинг, шопинг, кешбэк, лайфхак, трэвел, релакс, барбершоп. Они отсутствуют в официальном (государственном) русском языке, что не мешает чиновникам активно пользоваться ими.Зато без ограничений можно использовать в рекламе слова фитнес, фитнес-клуб, фитнес-центр, лайтбокс, стретчинг, бизнес-ланч, бизнес-тур — они включены в словари и признаны частью современного русского языка.— Кто вообще всю эту дичь придумал! Нам теперь вывеску менять! А это немалые деньги для малого бизнеса! — возмущалась девушка, только что сдиравшая с вывески слова nail, sugaring и brow (никаких иных пояснений по-русски на вывеске нет).Отдельных санкций за нарушение этого закона не предусмотрено. Однако тех, кто с 1 марта оставит прежнюю вывеску с иностранщиной, могут наказать за нарушение в рекламе как по заявлению потребителя, так и конкурента. Так, штраф по ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства о рекламе») за использование иностранных слов, используемых без перевода или с нарушением требований, для граждан составляет от 2 000 до 2 500 рублей, для индивидуальных предприятий — от 4 000 до 20 000 рублей, для малого бизнеса — от 50 000 до 250 000 рублей, для крупного — от 100 000 до полумиллиона рублей.Если иностранные слова встречаются на вывесках и указателях без перевода, штраф по ч. 1 ст. 14.8 КоАП РФ («Нарушение права потребителя на получение достоверной информации») составляет для ИП — до 1 000 рублей, для малого бизнеса — до 5 000, для остальных компаний — до 10 000.Некоторые вывески нарушают другие законы о рекламе. Например, эта, выполненная на непрозрачной подложке.Есть и еще более странные вывески. Как эта, например, с несуществующим словом, написанном будто бы на русском языке.Контролирующий орган, департамент развития территории липецкой мэрии, понимает, что не весь бизнес к 1 марта исполнит требования нового закона. Поэтому чиновники возьмут полгода паузы на то, чтобы побудить предпринимателей исполнять закон. Тех, кто остается глух к предупреждениям, с сентября начнут штрафовать.