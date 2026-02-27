Все новости
Муж и жена — одна сатана: семейная пара выносила продукты через кассу самообслуживания
Происшествия
Липчанка пыталась убить себя и своих детей
Происшествия
Напичканную наркотиками «Шкоду» остановили на улице Матросова в Липецке
Происшествия
Участник СВО унаследовал кредит погибшего отца — его списали
Общество
«И ползают, и летают»: дом в центре Липецка атакуют насекомые
Общество
Спасённого машинистом НЛМК у Центрального пляжа Липецка мужчину выписали из больницы
Происшествия
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Ещё одного охранника из Волово осудили за поддельное медзаключение
Происшествия
Жильцы дома с обрушившейся крышей решили в нём остаться
Происшествия
22-летнего хлевенца оштрафовали за публикацию в соцсети
Происшествия
Липчанка пыталась убить себя и своих детей
Происшествия
Ещё одного охранника из Волово осудили за поддельное медзаключение
Происшествия
Липецкая вечЁрка: что благоустроят в Липецке, 10-я рухнувшая крыша и потерявшийся автобус
Общество
В Липецкой области становится все теплее
Погода в Липецке
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Красный переключился на жёлтый
Происшествия
Утро в Липецкой области началось с красного уровня угрозы БПЛА
Происшествия
Небо снова чистое
Происшествия
Жительнице ближнего зарубежья в Липецке грозит пожизненное лишение свободы
Происшествия
Выходные в Липецке: юбилейный концерт маэстро и весенний дресс-код – цветы и бутоньерки в волосах
Общество
Общество
629
сегодня, 09:05
10

«Sex shop» VS «БулоШная»

К 1 марта организации и ИП должны убрать из вывесок иностранные слова.

1 марта вступают в силу требования, закрепляющие приоритет русского языка в публичной сфере деятельности. Таков смысл 168-го федерального закона от 24 июня 2025 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В Госдуме посчитали, что использование англицизмов угрожает культурной идентичности россиян, а реклама с их использованием вводит потребителей в заблуждение. То есть 168-й закон направлен на ограничение использования англицизмов и внедрение русского языка как основного средства коммуникации.

Закон этот не прост. Мы решили проиллюстрировать его на примерах, найденных на улицах Советской, Горького, Ворошилова и Первомайской.

Его нарушением станет использование вывесок, указателей, табличек исключительно на иностранном языке без перевода на русский язык. Например: coffee, fresh, sale, shop, open… Также нельзя использовать англицизмы в названиях объектов капитального строительства, наименованиях жилых комплексов и гостиниц. Никаких теперь Hotel Plaza, как на Первомайской!

a3e04275-cf64-4b0f-b07c-a9346583affa.jpg+2026-02-27-17.37.34+niz.jpg

Запрещено использовать иностранные слова без перевода: рядом должен быть перевод или русский аналог (например, «Распродажа»/«Sale»). Содержание информации на другом языке должно быть тем же, что и на русском, а также равнозначным по размещению и техническому оформлению. Русский язык, как государственный язык РФ, в тексте должен стоять на первом месте. При нарушении визуального соответствия, например, использование меньшего шрифта, требования закона считаются невыполненными.

94ebde79-ee8c-4ed5-b769-9dbafc62dd4e.jpg+2026-02-27-17.37.34+niz.jpg

Возьмем для примера вывеску «Ногтевая студия/Nail Studio». Тут все правильно с точки зрения нового закона: русский текст на первом месте, смысл текстов одинаков, как и размер шрифта. Неправильными вывесками станут «Nail Studio/Ногтевая студия» (русский текст идет вторым), «Ногтевая студия — NAIL STUDIO» (Шрифт английского текста крупнее и заметнее), «Нэйл Студия/Nail Studio» (текст на русском языке не идентичен английскому).

c52eb208-8b03-4243-9f8e-75e969c36efb.jpg+2026-02-27-17.37.34+niz.jpg

На иностранном языке без перевода закон оставил вывески, которые являются либо зарегистрированными товарными знаками и брендами (например, Wildberries, Nike, Bosch, Ozon, Beeline), либо фирменными наименованиями, зарегистрированными в установленном порядке в ЕГРЮЛ.

7е988080.png+2026-02-27-17.37.34+niz.jpg

на этом фото все три вывески зарегистрированы как товарные знаки, они законны

676899f7-02b3-4158-a831-2d47220933a3.jpg

а к этой вывеске будут претензии

Если англицизм имеется в словаре иностранных слов, его можно использовать без каких-либо ограничений (без дублирования, пояснений и т.п.). Если в этом словаре его нет, необходимо сопровождать англицизм дополнительным пояснением. Например, необходимо пояснить, что кешбэк — это частичный возврат денег за покупку в рамках программы лояльности. Пояснение может идти в скобках, под знаком *, в виде сноски и т. п.

Нельзя использовать без пояснений такие слова как тот же кешбэк, коворкинг, шопинг, кешбэк, лайфхак, трэвел, релакс, барбершоп. Они отсутствуют в официальном (государственном) русском языке, что не мешает чиновникам активно пользоваться ими.

56888.png+2026-02-27-17.37.34+niz.jpg

верхняя вывеска должна быть демонтирована, на нижней — все по закону

Зато без ограничений можно использовать в рекламе слова фитнес, фитнес-клуб, фитнес-центр, лайтбокс, стретчинг, бизнес-ланч, бизнес-тур — они включены в словари и признаны частью современного русского языка.

— Кто вообще всю эту дичь придумал! Нам теперь вывеску менять! А это немалые деньги для малого бизнеса! — возмущалась девушка, только что сдиравшая с вывески слова nail, sugaring и brow (никаких иных пояснений по-русски на вывеске нет).

Отдельных санкций за нарушение этого закона не предусмотрено. Однако тех, кто с 1 марта оставит прежнюю вывеску с иностранщиной, могут наказать за нарушение в рекламе как по заявлению потребителя, так и конкурента. Так, штраф по ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства о рекламе») за использование иностранных слов, используемых без перевода или с нарушением требований, для граждан составляет от 2 000 до 2 500 рублей, для индивидуальных предприятий — от 4 000 до 20 000 рублей, для малого бизнеса — от 50 000 до 250 000 рублей, для крупного — от 100 000 до полумиллиона рублей.

4524847c-c532-4a7f-ac88-a4604b74124f.jpg+2026-02-27-17.37.34+niz.jpg

эту вывеску точно забанят — что вообще продают в этом магазине?  

3aa8c21a-9914-43e6-9523-cc5f6401eb61.jpg+2026-02-27-17.37.34+niz.jpg

и эту тоже, маскирующуюся под известный товарный знак

Если иностранные слова встречаются на вывесках и указателях без перевода, штраф по ч. 1 ст. 14.8 КоАП РФ («Нарушение права потребителя на получение достоверной информации») составляет для ИП — до 1 000 рублей, для малого бизнеса — до 5 000, для остальных компаний — до 10 000.

Некоторые вывески нарушают другие законы о рекламе. Например, эта, выполненная на непрозрачной подложке.

2a82b584-746b-4872-9391-48844cdd4f39.jpg+2026-02-27-17.37.34+niz.jpg

Есть и еще более странные вывески. Как эта, например, с несуществующим словом, написанном будто бы на русском языке.

9e5aadd6-1bef-4d31-ae11-582afdc152ed.jpg+2026-02-27-17.37.34+niz.jpg   

Контролирующий орган, департамент развития территории липецкой мэрии, понимает, что не весь бизнес к 1 марта исполнит требования нового закона. Поэтому чиновники возьмут полгода паузы на то, чтобы побудить предпринимателей исполнять закон. Тех, кто остается глух к предупреждениям, с сентября начнут штрафовать.
русский язык
реклама
2
0
1
3
4

Комментарии (10)

гость
11 минут назад
Есть указ президента о традиционных ценностях, а эти магазины - традиционные "западные ценности". Пора наводить с этим порядок.
гость
18 минут назад
Закройте эти позорные сексишопы. Рождаемость повышать надо.
Фен хрен
27 минут назад
Секс шоп это англицизм... Как будет по русски?
Любопытный
30 минут назад
А что за серая канализационная труба на фоне вывески Мир Любви?
Дед
31 минуту назад
Хлеб , молоко , рыба , мясо , гвозди , обои , болты ,гайки , краска , прокладки !
А как
33 минуты назад
Быть с max? Будет теперь макс?
Депутатам
36 минут назад
Хватит причинять нам заботу! Мы уже устали!
не-а че
43 минуты назад
Я бы оставил англицизмы. Но, взымал за это плату, и не маленькую. Пусть владелец думает.
Кузьмич
48 минут назад
Секс-шоп станет ПроститутоШной ?
555
52 минуты назад
Давно пора убрать всю иностранщину
