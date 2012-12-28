Убийство на Индустриальной: застрелившему слесаря липчанину назначены шесть с половиной лет строгого режима
Бывшего заведующего детским отделением больницы ждет суд за превышением полномочий и мошеничество
По данным следствия, он направил на осмотр детей врача без сертификата, а потом обманул своего подчиненого.
«По данным следствия, в 2023 году заведующий организовал выездные медицинские осмотры несовершеннолетних: и их проводил врач, не имевший необходимых сертификатов. При этом документы были оформлены от имени детского хирурга, которого заведующий фактически отстранил от работы.
Деньги поступившие за оказание медицинских услуг на счёт отстранённого сотрудника, обвиняемый потребовал передать ему и распорядился ими по своему усмотрению. Кроме того, под предлогом якобы неправомерного получения выплат за приёмы и выездные осмотры он ввёл детского хирурга в заблуждение и потребовал передать ранее полученные им денежные средства.
В результате противоправных действий обвиняемого детскому хирургу причинён имущественный ущерб», — сообщает СУ СК России по Липецкой области.
