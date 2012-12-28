Все новости
Происшествия
671
44 минуты назад
2

Бывшего заведующего детским отделением больницы ждет суд за превышением полномочий и мошеничество

По данным следствия, он направил на осмотр детей врача без сертификата, а потом обманул своего подчиненого.

Прокуратура Ельца направила в суд уголовное дело в отношении теперь уже бывшего заведующего травматологическим отделением детской больницы: врача обвиняют в превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности и мошенничестве (по пункту «е» части третьей статьи 286 УК РФ части третьей статьи 159 УК РФ). 

«По данным следствия, в 2023 году заведующий организовал выездные медицинские осмотры несовершеннолетних: и их проводил врач, не имевший необходимых сертификатов. При этом документы были оформлены от имени детского хирурга, которого заведующий фактически отстранил от работы.

Деньги поступившие за оказание медицинских услуг на счёт отстранённого сотрудника, обвиняемый потребовал передать ему и распорядился ими по своему усмотрению. Кроме того, под предлогом якобы неправомерного получения выплат за приёмы и выездные осмотры он ввёл детского хирурга в заблуждение и потребовал передать ранее полученные им денежные средства.

В результате противоправных действий обвиняемого детскому хирургу причинён имущественный ущерб», — сообщает СУ СК России по Липецкой области.

мошенничество
превышение полномочий
здравоохранение
1
0
0
2
1

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Главврач
19 минут назад
в доле?
Ответить
А когда
26 минут назад
Фельдшера на скорой выполняют манипуляции врачей:урологов, инфекционистов, кардиологов, неврологов, камбустиологов, педиатров и прочих.... Они квалифицированные? Правда денег не берут
Ответить
