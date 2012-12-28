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1699
вчера, 12:04
5

Незрячая липчанка сыграла в чемпионате Европы со сборной Англии

Тренеры лишь один раз заменили Марину, но затем поняли, что без неё команде тяжело.

Студентка ЛГПУ липчанка Марина Гревцева приняла участие в стартовой игре сборной России в чемпионате Европы по мини футболу 5х5 в Турции. Липчанка вышла в стартовом составе против сборной Англии, матч завершился вничью - 0:0. 

Уже в дебюте встречи Гревцева вывела один на один с вратарём соперник лучшего бомбардира недавно завершившегося чемпионата России москвичку Марию Татиеву, но та не реализовала голевой момент.

В течение двух таймов по 20 минут грязного времени (т.е. без остановок) Марину заменили лишь один раз, причём в этом отрезке британки резко усилили давление на ворота сборной России. Тренеры вернули Гревцеву на площадку, которую она больше не покидала вплоть до финального свистка. Заслуга Марины огромна в том, что россиянкам удалось свести вничью матч, несмотря на преимущество родоначальниц футбола.

Сегодня сборная России сыграет с Турцией, завтра – с Польшей, 6 октября – с Австрией. Упомянутые 5 команд и являются участницами турнира. На предварительной стадии они играют по круговой системе, затем 7 октября занывшие 1 и 2-е места разыграют между собой «золото» Евро, а 3-я и 4-я команды сразятся за «бронзу».

Гревцева стала одним из лучших игроков чемпионата России, который не так давно прошел в Грязях, была вызвана на сбор национальной команды (спорт слепых), который прошёл в Рязанской области, и убедила тренеров, что достойна выступить в чемпионате Европы.

В Турции российские спортсменки выступают в нейтральном статусе.

На фото Марина №13, скриншот из трансляции
Марина Гревцева
спорт слепых
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Комментарии (5)

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Сначала новые
Ну вот
сегодня, 08:26
вот не могу понять: как они мяч видят ворота? Или всё-таки зрячие???
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Александр Н.
вчера, 16:23
Молодцы,не каждый зрячий добивается таких успехов,а для тех кто не в теме-людям с ограниченными возможностями нужна адаптация,чтобы у них был интерес к жизни.
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пашка
вчера, 13:29
Зачем? Неужели нельзя найти какое то более полезное занятие которое будет и им интересно и принесёт пользу обществу.
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Уважаемый
сегодня, 10:28
А писать такие комментарии это интересное или полезное занятие для Вас? Завяжите себе глаза хотя бы на месяц и почувствуйте хоть какое-нибудь интересное и полезное занятие для себя. Не Вам давать такие советы для девчонок. Девчонки молодцы! Так держать!
Ответить
.
вчера, 13:02
В ничью завершился потому, что мяч не смогли найти? Как такое возможно вообще?
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