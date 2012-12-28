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Спорт
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вчера, 12:04
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Незрячая липчанка сыграла в чемпионате Европы со сборной Англии
Тренеры лишь один раз заменили Марину, но затем поняли, что без неё команде тяжело.
Уже в дебюте встречи Гревцева вывела один на один с вратарём соперник лучшего бомбардира недавно завершившегося чемпионата России москвичку Марию Татиеву, но та не реализовала голевой момент.
В течение двух таймов по 20 минут грязного времени (т.е. без остановок) Марину заменили лишь один раз, причём в этом отрезке британки резко усилили давление на ворота сборной России. Тренеры вернули Гревцеву на площадку, которую она больше не покидала вплоть до финального свистка. Заслуга Марины огромна в том, что россиянкам удалось свести вничью матч, несмотря на преимущество родоначальниц футбола.
Сегодня сборная России сыграет с Турцией, завтра – с Польшей, 6 октября – с Австрией. Упомянутые 5 команд и являются участницами турнира. На предварительной стадии они играют по круговой системе, затем 7 октября занывшие 1 и 2-е места разыграют между собой «золото» Евро, а 3-я и 4-я команды сразятся за «бронзу».
Гревцева стала одним из лучших игроков чемпионата России, который не так давно прошел в Грязях, была вызвана на сбор национальной команды (спорт слепых), который прошёл в Рязанской области, и убедила тренеров, что достойна выступить в чемпионате Европы.
В Турции российские спортсменки выступают в нейтральном статусе.
На фото Марина №13, скриншот из трансляции
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