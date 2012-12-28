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27
7 минут назад

Красивая история Чернякова, увы, не повторится

На заключительную игру сезона «Металлург» оплавился без двух ключевых футболистов.

Днём липецкие футболисты выехали в Старый Оскол, где завтра проведут заключительную игру сезона с белгородским «Салютом».

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ФК «Металлург», «сталевары» не смогут рассчитывать на центрального защитника Шоту Чихрадзе и хавбека Даниила Чернякова.

Арендованный у «Факела» Чихрадзе последний раз выходил на поле три тура назад против раменского «Сатурна» – уже на обезболивающий, помог команде одержать яркую победу – 3:0. Затем один из столпов обороны пропустил два тура и не восстановился к завтрашней игре.

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Шота Чихрадзе

Даниил Черняков (на фото вверху) получил травму во время одной из тренировок на неделе. Его отсутствие печально, ещё и по той причине, что Чернякова можно назвать «специалистом по «Салюту». В 2023 году наша команда победила белгородцев на выезде – 4:0, Даниил забил гол-красавец со штрафного и отметился результативной передачей. Увы, завтра история не повториться.

Выбывших заменили молодые воспитанники липецкого футбола защитник Александр Данилов и капитан «Металлурга-М» Сергей Горбенко, всего лишь пару недель назад дебютировавший в профессиональном футболе.

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Горбенко (справа) вышел на замену в минувшем домашнем матче с "Орлом"

«Металлургу» в последнем туре уже ничего не нужно, команда в любом случае сохранит за собой 5-е место, которое являлось задачей-минимум на сезон. А вот «Салют» идёт 3-м и будет играть на победу, чтобы добыть «бронзовые» медали.

Судьбу 1-го места и путёвки в вышестоящую подгруппу «Серебро» заочно разыграют тамбовский «Спартак» и «Волна» из Нижегородской области. «Волна» примет «СКА-Хабаровск-2», а спартаковцы сыграют в Раменском с «Сатурном», который выйдет на поле без дисквалифицированного своего лучшего бомбардира Артура Максимчука. Тамбов пока выше конкурента в турнирной таблице на 1 очко.

Все матчи претендентов на призовые места завтра начнутся в 13:00.
Футбол
«Металлург»
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