Красивая история Чернякова, увы, не повторится

На заключительную игру сезона «Металлург» оплавился без двух ключевых футболистов.

Арендованный у «Факела» Чихрадзе последний раз выходил на поле три тура назад против раменского «Сатурна» – уже на обезболивающий, помог команде одержать яркую победу – 3:0 . Затем один из столпов обороны пропустил два тура и не восстановился к завтрашней игре.









Шота Чихрадзе

Выбывших заменили молодые воспитанники липецкого футбола защитник Александр Данилов и капитан «Металлурга-М» Сергей Горбенко, всего лишь пару недель назад дебютировавший в профессиональном футболе.









Горбенко (справа) вышел на замену в минувшем домашнем матче с "Орлом"