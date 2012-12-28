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Погода в Липецке
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сегодня, 17:00
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В Липецкой области ещё один сухой день

Дожди ожидаются с выходных.

30 октября Липецкая область останется на западной периферии обширного антициклона, осадков не ожидается. 31 октября к региону приблизится фронтальный раздел с запада, который местами принесёт с собой небольшие дожди. 1 ноября влияние этого циклона сохранится, пройдут дожди различной интенсивности.

Среднесуточные температуры составят 5–7 градусов тепла, что на 3–5 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 октября в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный, 6–11 м/сек. Температура воздуха ночью составит от -1 до +4 градусов, днём — от +11 до +16.

В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Ночью — около 0 градусов, днём — от +13 до +15.

День 30 октября стал самым тёплым в Липецке в 2013 году, тогда в городе было +17. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1920 году — 14 градусов мороза.
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Комментарии (3)

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Гостья
27 минут назад
Скоро Новый год. Предлагаю тему для субботнего репортажа - советские ёлочные украшения. Их было много и разных. И у них была душа. И это наше детство. К слову, в Липецке есть серьёзные коллекционеры. Можно не освещать имена, но коллекции очень хочется увидеть. Пусть не местные. Старые ёлочные украшения великолепны. А у вас хороший фотограф.
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Александр Н.
сегодня, 17:18
Эх скоро слякоть и холодрыга.
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Малые ключи д2
сегодня, 17:16
Когда же ждать отопление, ул малые ключи д2, в выходные дожди , просто ужас , ждёте снег , спим одетые, помогите!
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