В Липецкой области ещё один сухой день

Дожди ожидаются с выходных.



30 октября Липецкая область останется на западной периферии обширного антициклона, осадков не ожидается. 31 октября к региону приблизится фронтальный раздел с запада, который местами принесёт с собой небольшие дожди. 1 ноября влияние этого циклона сохранится, пройдут дожди различной интенсивности.Среднесуточные температуры составят 5–7 градусов тепла, что на 3–5 градусов выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 октября в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный, 6–11 м/сек. Температура воздуха ночью составит от -1 до +4 градусов, днём — от +11 до +16.В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Ночью — около 0 градусов, днём — от +13 до +15.День 30 октября стал самым тёплым в Липецке в 2013 году, тогда в городе было +17. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1920 году — 14 градусов мороза.