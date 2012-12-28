В связи с утратой доверия прекращены полномочия зампредседателя Совета депутатов Чаплыгинского округа
12 и 8 лет строгого режима: по делу об организации массовых беспорядков в Грязях вынесен приговор
Социальные статьи областного бюджета подросли на миллиард за счёт перераспределения его расходов
Сегодня в Липецке: поэзия на закате, на собеседованиях всё меньше живых людей – цифры статистики пугают
Погода в Липецке
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сегодня, 17:00
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В Липецкой области ещё один сухой день
Дожди ожидаются с выходных.
Среднесуточные температуры составят 5–7 градусов тепла, что на 3–5 градусов выше нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 октября в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный, 6–11 м/сек. Температура воздуха ночью составит от -1 до +4 градусов, днём — от +11 до +16.
В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Ночью — около 0 градусов, днём — от +13 до +15.
День 30 октября стал самым тёплым в Липецке в 2013 году, тогда в городе было +17. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1920 году — 14 градусов мороза.
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