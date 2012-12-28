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Спорт
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28 минут назад
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Покорил Дагестан не борьбой, а гимнастикой
Елецкий школьник одержал красивую победу в кавказских соревнованиях.
Состав участников был более, чем солидным: 250 гимнастов из Москвы, Санкт-Петербурга, Дагестана, Чечни, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии, Астраханской, Свердловской и Липецкой областей.
Наши земляки на этот раз не стали ограничиваться «олимпийским принципом». Воспитанник елецкого отделения спортивной гимнастики ОК СШОР Александр Матвеев стал победителем соревнований по программе 3-го разряда. Тренер Анастасия Дзюндзяк приветствовала успех ученика размашистым жестом в стиле «асса»!»
Напомним, что ранее два липецких гимнаста приняли участие в финальном турнире первенства России по спортивной гимнастике, но остановились далеко от медалей.
Фото спортивной школы №1 Ельца
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