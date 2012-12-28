Покорил Дагестан не борьбой, а гимнастикой

Елецкий школьник одержал красивую победу в кавказских соревнованиях.

Напомним, что ранее два липецких гимнаста приняли участие в финальном турнире первенства России по спортивной гимнастике, но остановились далеко от медалей.





Фото спортивной школы №1 Ельца

В Махачкале прошёл V Дагестанский фестиваль гимнастики и истинно кавказским названием «DAG GYM 2026».Состав участников был более, чем солидным: 250 гимнастов из Москвы, Санкт-Петербурга, Дагестана, Чечни, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии, Астраханской, Свердловской и Липецкой областей.Наши земляки на этот раз не стали ограничиваться «олимпийским принципом». Воспитанник елецкого отделения спортивной гимнастики ОК СШОР Александр Матвеев стал победителем соревнований по программе 3-го разряда. Тренер Анастасия Дзюндзяк приветствовала успех ученика размашистым жестом в стиле «асса»!»