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сегодня, 15:35
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Миниатюрная липчанка присела со штангой в два с лишним раза тяжелее собственного веса

Кто из "сильного пола" способен такое повторить?

София Кузнецова из Липецка стала победительницей Кубка России по пауэрлифтингу, который прошёл в елецком дворце спорта имени Александра Петрова.

София была самой хрупкой участницей сборной нашего региона и выступала в лёгком весе – до 47 кг. Тем не менее, результаты в троеборье показывала самые серьёзные! 

Так, в приседании она осилила 125 кг, т.е. два с половиной собственных веса! А затем добавила к ним 72,5 кг в жиме лёжа и 160 кг в становой тяге. В сумме это дало победные 357,5 кг, при этом ближайшая конкурентка отстала от ученицы Андрея Аксёнова на 27,5 кг! Результат «серебряной» Марины Забровской из Петрозаводска – 330 кг, причём перед заключительным упражнением - тягой соперницы шли вровень. Как говорится, мужики, а вам слабо?

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Спортсменка и красавица Кузнецова в ожидании очередного подхода

Кузнецова принесла единственную «золотую» медаль Липецкой области, но на счету земляков ещё 3 «серебра» и 1 «бронза». 2-е места заняли в троеборье заняли Руслан Лобос (весовая категория до 66 кг) с результатом 572,5 кг (приседание – 205, жим – 130, тяга – 237,5) и Олег Агеев (до 74 кг) – 630 кг (222,5+142,5+265). 3-е место на счету Станислава Титова (до 83 кг) – 737,5 кг (280+167,5290).

Кроме того, Виктория Минакова (до 52 кг) выступила в отдельной упражнении – классическом жиме лёжа и финишировала 2-й с результатом 67,5 кг.

В командном зачёте сборная Липецкой области заняла 2-е место, уступив только многочисленной сборной Москвы.

Добавим, что Кубок России по пауэрлифтингу стал пока самым крупным соревнованием, которое довелось принимать елецкому дворцу им. А. Петрова, торжественно открытому в мае прошлого года.

Фото из архива участников соревнований, предоставлено спортсменами.
Пауэрлифтинг
София Кузнецова
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Комментарии (2)

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Как гость
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Сначала новые
дотошный
59 минут назад
такая если что и мужика своего дотащит
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Было такое
39 минут назад
если что и втащит мало не покажется
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