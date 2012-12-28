На двух улицах Липецка отключат холодную воду

30 октября «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях водоснабжения по адресам: улица Космонавтов, 70, улица А. Макарова, 1ж — без холодной воды временно останутся жители двух вышеуказанных улиц, предупредили в компании.





С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах № 66, 68/1, 70 по улице Космонавтов, № 1е, 1ж по улице Адмирала Макарова.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.30 октября плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики. С 09:00 до 12:00 отключат электричество в домах № 18, 18а, 20, 22, 22б, 43б по улице Циолковского.С 09:00 до 17:00 подачу электроэнергии ограничат в домах № 1а, 1в по улице Неделина, № 43 по улице Фрунзе, № 370 по улице Береговой, № 19 по улице Скороходова, № 18а, 34а по улице Огородной, № 394 по улице Ситовской, № 14 по улице Скороходова (Ситовка), № 3, 4 по улице Цемзаводской, № 243 в садоводстве «Металлург-2», обесточат улицы Баумана, Родниковую, садоводческие товарищества «Речное», «Сокол-3», насосную станцию садоводческого товарищества «Сокол-3».