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509
сегодня, 16:53
13

В Липецкой области могут запретить продажу вейпов

При этом уже готовы новые ограничения на торговлю табаком и курительными смесями.

В Липецкой области предлагается запретить продажу курительных и некурительных изделий в магазинах и киосках площадью менее 10 квадратных метров в городах и менее 5 квадратных метров — в сёлах, ограничить их розничную продажу в местах отдыха и оздоровления детей, проведения спортивных мероприятий, в организациях соцобслуживания, на территории зон отдыха. Такой законопроект рекомендовал для одобрения депутатами комитет по экономике Липецкого областного Совета.

Также стало известно о подготовке регионального запрета на продажу вейпов.

Министр торговли и ценовой политики региона Елена Мещерякова пояснила членам комитета, что если запрет получит положительное заключение от разных ведомств, в том числе и от министерства экономики региона, его внесут на рассмотрение в областной Совет.
вейпы
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Комментарии (13)

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Как гость
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Сначала новые
смех
8 минут назад
каждый год запрещаете
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Правдолюб
16 минут назад
Приняли один толковый закон и то все на него забили , а он ведь не отменен и штрафы тоже. Федеральным законом № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма...».
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...
30 минут назад
Не "...могут запретить"..., а нужно запретить!
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Гостья
36 минут назад
Я понимаю, человек собственное здоровье губит и себя травит, куря. Получает удовольствие. А окружающие чем виноваты, пассивные курильщики, которых "обкуривают" со всех сторон - на остановке, на улице, в подземном переходе на центральный рынок? Летом окно не откроешь - курят под окнами и на балконах. Себя травят - их личное дело, зачем травят других - детей, стариков и беременных женщин?
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Гость
49 минут назад
Вам самим не надоело запрещать ? Что-то для народа разрешили за последние годы, кроме разрешения платить увеличенные налоги ?
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Молодцы
49 минут назад
Давно пора. Травят людей, наживаясь на их здоровье
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Гость
51 минуту назад
У кого-то навар с акцизов на сигареты упал сильно ?
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Эх
51 минуту назад
Я бы, вообще, запретила и табак, и сигареты. И алкашку тоже. Одна беда от неё. Только и читаешь - зарезали, сожгли, забили до смерти. А маргиналов - в ЛТП, варежки шить и дедов морозов лепить из папье-маше.
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65+
53 минуты назад
На эту заразу подсели вся молодёжь и женщины разных возрастов с детьми в парках курят эту заразу показывают пример своим детям . Надо штрафовать за такие дела мамаш .
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Антон
сегодня, 17:14
сигареты чего не запрещают? от них вреда меньше?
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Игорь
сегодня, 17:17
Вас заставляют курить что ли
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