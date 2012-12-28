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Общество
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сегодня, 16:53
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В Липецкой области могут запретить продажу вейпов
При этом уже готовы новые ограничения на торговлю табаком и курительными смесями.
Также стало известно о подготовке регионального запрета на продажу вейпов.
Министр торговли и ценовой политики региона Елена Мещерякова пояснила членам комитета, что если запрет получит положительное заключение от разных ведомств, в том числе и от министерства экономики региона, его внесут на рассмотрение в областной Совет.
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