В Липецкой области могут запретить продажу вейпов

При этом уже готовы новые ограничения на торговлю табаком и курительными смесями.

В Липецкой области предлагается запретить продажу курительных и некурительных изделий в магазинах и киосках площадью менее 10 квадратных метров в городах и менее 5 квадратных метров — в сёлах, ограничить их розничную продажу в местах отдыха и оздоровления детей, проведения спортивных мероприятий, в организациях соцобслуживания, на территории зон отдыха. Такой законопроект рекомендовал для одобрения депутатами комитет по экономике Липецкого областного Совета.Также стало известно о подготовке регионального запрета на продажу вейпов.Министр торговли и ценовой политики региона Елена Мещерякова пояснила членам комитета, что если запрет получит положительное заключение от разных ведомств, в том числе и от министерства экономики региона, его внесут на рассмотрение в областной Совет.