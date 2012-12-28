Бензин потерял в цене в пределах двух рублей

Стабильно стоит на месте лишь бензин премиальной марки.



За последнюю неделю средняя цена на бензин в Липецкой области по официальным данным снова снизилась — падение составило от 2% до 3%, или более 2 рублей, лишь бензин премиальной марки стабильно оставался на прежнем уровне. Липецкстат представил итоги очередного мониторинга цен на бензин и дизтопливо с 20 по 26 октября.Цена на бензин за последнюю отчётную неделю снизилась на 2,76%, или 2 рубля 14 копеек, — 75,12 рубля за литр против 77,26 рубля неделей ранее. Так, стоимость бензина АИ-92 снизилась на 2,58%, или 1 рубль 88 копеек, — с 72,95 рубля до 71,07 рубля за литр. Бензин АИ-95 подешевел на 2,94%, или 2 рубля 37 копеек, — с 80,51 рубля до 78,14 рубля. На прежнем уровне остались цены на бензин АИ-98 (98,20 рубля). Цены на дизельное топливо, напротив, повысились на 0,4% (32 копейки), его стоимость составила 81,13 рубля за литр (неделей ранее — 80,81 рубля).