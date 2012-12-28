Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
45 беспилотников сбиты за ночь над Липецкой областью. Несколько упали в Липецке
Происшествия
Из ноги раненого во время ночного налёта БПЛА липчанина врачи удалили кусок металла
Происшествия
С нового года в Липецкой области не останется районов
Общество
Две женщины погибли в пожарах: личность одной ещё устанавливается
Происшествия
Абонементы на платные парковки в Липецке могут стать общедоступными
Общество
Павел Путилин вернулся в областной Совет депутатов
Общество
В подземном переходе на Новолипецке подросток стрелял по камере наблюдения, не попал и повредил её рукой
Происшествия
Новый заезд в «Елецкий» сдадут на три недели позже заявленного срока
Общество
Липецкая вечЁрка: погибшие в пожарах, 45 сбитых БПЛА и абонементы на парковку
Общество
«Даже если вы закрасите стену, вы не отберёте у нас голос»
Общество
Читать все
Социальные статьи областного бюджета подросли на миллиард за счёт перераспределения его расходов
Общество
Липецкая вечЁрка: погибшие в пожарах, 45 сбитых БПЛА и абонементы на парковку
Общество
От вандалов переход на Плеханова могут уберечь камеры наблюдения
Общество
Тренер «Орла» признал, что его команде повезло
Спорт
«Металлург» неожиданно проиграл «Орлу», но всё равно выполнил задачу-минимум на сезон
Спорт
Спортивная гимнастика – опять не наш конёк?
Спорт
Сегодня в Липецке: поэзия на закате, на собеседованиях всё меньше живых людей – цифры статистики пугают
Общество
Девятилетний велосипедист попал под колеса «Форда»: возбуждено уголовное дело
Происшествия
Почти на двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Дерби липецких тренеров выиграл Бугаков, но радость сменилась разочарованием
Спорт
Читать все
Происшествия
709
сегодня, 07:34
1

Девятилетний велосипедист попал под колеса «Форда»: возбуждено уголовное дело

Мальчик получил серьезные травмы.

25 октября в Усмани возбуждено уголовное дело по факту произошедшего ещё 11 августа ДТП, в котором серьезно пострадал 9-летний велосипедист. Дело возбудили по части первой статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Напомним, 11 августа в Усмани на улице Фабричной 29-летняя женщина за рулем «Форда Фокус», не предоставила преимущество проезда 9-летнему велосипедисту. Мальчик попал в больницу, его здоровью был причинен тяжкий вред. 

0B6CC7AA-5EBE-40CA-AF52-8D50EFF0344B.webp

«Органами предварительного следствия назначена автотехническая экспертиза, которая позволит установить причины и обстоятельства происшествия», — сообщает областное управление МВД.

авария
ДТП
1
7
3
0
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Пешеход
17 минут назад
А где ехал мальчик? Где была мама??? Или женщина в садик на машине заехала???
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рост коммунальных тарифов, лимит на займы под высокие проценты — законы, которые вступают в силу в октябре
Общество
Липецкая область — лидер по инвестициям в охрану воздуха
Общество
ТОП нарушений благоустройства в Липецке: граффити, раскопки и бурьян
Общество
Снятый на «Кудыкиной горе» фильм добрался до экранов
Здоровье
В Липецкой области за неделю ОРВИ заболели 4554 человека, новых случаев гриппа не было
Общество
С чили, с мёдом и с корицей: полноценный обед из тыквы за полчаса
Экономика
В Липецкой области дешевели сахар и картофель, дорожали яйца и мёд
Общество
Строительство лестницы от парка Победы к скверу на Полиграфической застопорилось
Общество
В Липецке готовят 82 точки для продажи новогодних ёлок
Общество
Имущество экс-мэра Романа Ченцова и его семьи на 104 миллиона рублей требуют обратить в доход государства
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить