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Происшествия
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сегодня, 07:34
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Девятилетний велосипедист попал под колеса «Форда»: возбуждено уголовное дело
Мальчик получил серьезные травмы.
Напомним, 11 августа в Усмани на улице Фабричной 29-летняя женщина за рулем «Форда Фокус», не предоставила преимущество проезда 9-летнему велосипедисту. Мальчик попал в больницу, его здоровью был причинен тяжкий вред.
«Органами предварительного следствия назначена автотехническая экспертиза, которая позволит установить причины и обстоятельства происшествия», — сообщает областное управление МВД.
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