Сегодня в Липецке: поэзия на закате, на собеседованиях всё меньше живых людей – цифры статистики пугают

Нас ждут спектакль для детей и пап, спортивный праздник, фильм-победитель Каннского кинофестиваля.

Температура в Липецке довольно высокая для конца октября: от +12 до +14 градусов. А осадков днём по–прежнему не будет.









– пр–д Строителей 4, 6, 6/1, 8, 12, 14а, 16, 18.









– СНТ «Светлана».













Бензин

Системы чёт/нечёт на липецких заправках больше нет, а приложения по поиску топлива – есть. Система gas-monitoring.admlr.lipetsk.ru/reports передавать данные о наличие топлива в Липецке. Зато предупредит о ситуации с горючим в округах области на заправках «Роснефти», «Лукойла», «Teboil» и «Газпрома».









В 17:00 во дворе дома на улице Петра Смородина, 4 начнётся спортивно-развлекательная программа «Играем вместе!» (0+).









В 19:01 в учреждении культуры «Прачечная» (пл. заводская, 9, корп. 2, 3-й этаж) начнут читать стихи (6+).













Организатор мероприятия Анастсия Соколова, фото vk.ru/sokolnrj

В 18:00 Липецкий государственный театр кукол (ул. Гагарина, 74) приглашает малышей прямо после школы или детского садика взять пап за руку и поздравить в прошедшим 18 октября Днём отца походом на спектакль «Как папа был маленьким» (6+).









В 19:00 в Городском Дому культуры (ул. Коммунистическая, 20) состоится концерт «Фристайл: Вихрь осени» (6+).









Фото vk.ru/club.freestyle

Выступление ансамбля эстрадной хореографии «Фристайл» под руководством Евгении Кадонцевой. Танцевальные номера разных стилей и направлений.





Готовы к собеседованию с компьютером?





23% липецких рекрутёров признались, что в поиске кандидатов им помогает ИИ.



Прогресс ошеломительный, ведь в 2023 году нейросеть помогала искать сотрудников лишь 2% компаний.









Готовы к тому, что на работу вас будет принимать компьютер? Правда, пока полностью передать найм под контроль электронного разума готов лишь 1% компаний. А что будет года через три? Готовы к тому, что на работу вас будет принимать компьютер? Правда, пока полностью передать найм под контроль электронного разума готов лишь 1% компаний. А что будет года через три?





Кинопремьеры





«Фьорд». Румыния, Норвегия, 2026. Драма. Режиссёр Кристиан Мунджиу (16+).





«Цикл зверя». США, 2026. Криминал, ужасы, триллер. Режиссёр Джордан Дауни (18+).



