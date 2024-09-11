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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: поэзия на закате, на собеседованиях всё меньше живых людей – цифры статистики пугают

Нас ждут спектакль для детей и пап, спортивный праздник, фильм-победитель Каннского кинофестиваля.

Тепло держится

Температура в Липецке довольно высокая для конца октября: от +12 до +14 градусов. А осадков днём по–прежнему не будет.

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Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:

– ул. 8 Марта, 20/2, 20/3, 20/4, 22/3, 22/4, 24/2, 24/3, 24/4, 24/5, 26/3, 26/4;
– ул. Водопьянова 12, 14, 16, 18;
– ул. В. Терешковой, 6а, 12, 14/2,14/3;
– ул. Гагарина, 107/1, 107/2, 107/3, 109, 111/1, 111/2, 113, 115/1, 115/2, 115/3, 115/4, 117, 117а, 119/1, 119/2, 121/1, 121/2, 123, 123/2, 123/3, 125, 125/1, 125/2, 129;
– ул. Космонавтов, 34/2, 36/2, 36/3, 36/4, 42/2, 42/3, 44/2, 46/1, 46/2, 46/3, 46/4, 48/2;
– ул. М. Горького, 11, 13, 13/2, 15, 17, 19;
– ул. Нижняя Логовая, 2, 6, 7, 9, 11;
– ул. Опытная, 11, 11а, 11б, 15, 17, 17а, 19, 19б, 21;
– ул. Студенческий городок, 16а;
– ул. Титова, 3/3, 3/2, 6/1, 6/2, 6/3, 6/5, 6/6, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 8, 8г, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 9/6, 10, 11, 11/2, 13, 13а,
– ул. Шубина, 18, 20;
– пр–т 60 лет СССР 45, 47;
– пер. Кузнечный, 20;
– пр–д Строителей 4, 6, 6/1, 8, 12, 14а, 16, 18.

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В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Большие Ключи, Каменный Лог, Подовражной, Трудовой, переулка Кузнечного.

Отключение света

С 9:00 до 17:00 обесточат:

– ул. Ангарская, 59, 61;
– ул. Академика В. М. Бехтерева;
– ул. Володарского, 1а, 12;
– ул. Вольная, 13, 15;
– ул. Гайдара, 1;
– ул. Гвардейская;
– ул. Даргомыжского, 7;
– ул. Депутатская, 52, 52а, 54, 55б, 58;
– ул. Лучистая, 15, 40;
– ул. М.И. Неделина, 1а, 1в;
– ул. Нестерова, 17;
– ул. Новая, 38;
– ул. Одесская;
– ул. Отрадная;
– ул. П. Осипенко, 4;
– ул. Просторная, 2, 12;
– ул. Раздольная, 34;
– ул. Совхозная, 128а, 132;
– ул. Станционная;
– ул. Тельмана, 162, 164а;
– ул. Фрунзе, 43;
– ул. Утренняя, 1;
– ул. Юношеская, 50;
– ул. Ясная, 11;
– пл. Героев;
– пер. Вишневый, 1а;
– пер. Попова, 6;
– пер. Фруктовый;
– Елецкое шоссек.;
– Садоводчество «Коммунальник»;
– Садоводчество «Липецкстрой»;
– Садоводчество «Металлург 1»;
– Садоводчество «Студеновское», 1, 2, 17,35, 53, 70, 811, 840;
– Садоводчество «Тепличное»;
– Садоводчество «Ферросплавщик», 2, 17, 83, 86, 114, 127, 138, 143;
– СНТ «Светлана».

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Пробки

Заторы всё ещё попадаются на пути. Чтобы не застрять на дороге, лучше заранее сверять маршрут с «Яндекс–картами».


Бензин

Системы чёт/нечёт на липецких заправках больше нет, а приложения по поиску топлива – есть. Система gas-monitoring.admlr.lipetsk.ru/reports передавать данные о наличие топлива в Липецке. Зато предупредит о ситуации с горючим в округах области на заправках «Роснефти», «Лукойла», «Teboil» и «Газпрома».

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По открытым источникам в виде электронной карты работают get-fuel.ru и чат-бот в Mах – max.ru/informer_zhkh_lipetsk_bot.

К слову, напишите в комментариях, как сейчас разворачивается ситуация с бензином.

Спортивный праздник

В 17:00 во дворе дома на улице Петра Смородина, 4 начнётся спортивно-развлекательная программа «Играем вместе!» (0+).

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Гостей ждут подвижные игры и зажигательные танцы, увлекательные командные задания и т.д. Приходить рекомендуют всей семьёй.

Поэзия в сумерках

В 19:01 в учреждении культуры «Прачечная» (пл. заводская, 9, корп. 2, 3-й этаж) начнут читать стихи (6+).

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Организатор мероприятия Анастсия Соколова, фото vk.ru/sokolnrj

Помните, как артисты Театра под Деревом читали стихи в трамваях, в мозаичном подземном переходе, на дамбе Матырского водохранилища? Могут повторить! Сегодня в сумерках под живую музыку воды и огня без фонограмм и лишней суеты прозвучит поэзия М. Волошина и О. Мандельштама. Будет атмосферно и очень красиво!

Малыш, поздравь папу

В 18:00 Липецкий государственный театр кукол (ул. Гагарина, 74) приглашает малышей прямо после школы или детского садика взять пап за руку и поздравить в прошедшим 18 октября Днём отца походом на спектакль «Как папа был маленьким» (6+).

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Удобный вечерний показ про то, как папа рассказывает заболевшей и горячо любимой дочке истории из своего детства.

Фристайл

В 19:00 в Городском Дому культуры (ул. Коммунистическая, 20) состоится концерт «Фристайл: Вихрь осени» (6+).

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Фото vk.ru/club.freestyle

Выступление ансамбля эстрадной хореографии «Фристайл» под руководством Евгении Кадонцевой. Танцевальные номера разных стилей и направлений.

Готовы к собеседованию с компьютером?

23% липецких рекрутёров признались, что в поиске кандидатов им помогает ИИ.

Прогресс ошеломительный, ведь в 2023 году нейросеть помогала искать сотрудников лишь 2% компаний. 

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Готовы к тому, что на работу вас будет принимать компьютер? Правда, пока полностью передать найм под контроль электронного разума готов лишь 1% компаний. А что будет года через три?

Кинопремьеры

По четвергам на экраны кинотеатров выходят новые фильмы.

«Сказка о потерянном времени». Россия, 2026. Фэнтози. Режиссёр Андрей Никифоров (6+).

Новая экранизация повести Евгения Шварца о том, как коварные чародеи крадут молодость трех ленивых школьников. Чтобы всё исправить, подросткам, ставшим вдруг стариками, нужно не просто победить в магической схватке, но и снять заклятие до захода солнца, а главное — понять цену каждой потерянной минуты.

В ролях: Татьяна Орлова, Александр Лыков, Алексей Маклаков, Иван Охлобыстин.
«Фьорд». Румыния, Норвегия, 2026. Драма. Режиссёр Кристиан Мунджиу (16+).

Католических переселенцев из Норвегии начинают подозревать в норвежской деревне в причинении вреда собственным детям. Фильм-победитель Каннского кинофестиваля-2026.

В ролях: Себастиан Стэн, Ренате Реинсве, Эллен Доррит Петерсен.
«Цикл зверя». США, 2026. Криминал, ужасы, триллер. Режиссёр Джордан Дауни (18+).

Судебный антрополог Мэг Гарланд привыкла раскрывать тайны мёртвых, но новое дело заставляет её столкнуться с собственным прошлым. Спустя почти сорок лет после исчезновения её отца его тело находят рядом с местом жестокого убийства — и обстоятельства смерти не поддаются никакому логическому объяснению. Расследование постепенно приводит её к шокирующей тайне, которую отец намеревался унести с собой в могилу.

В ролях: Дебора Энн Уолл, Джеффри Донован, Гретчен Корбетт.


Дорогие липчане! Погода тёплая, бензин есть.… Ещё бы больше хороших новостей. Узнавать, что реально происходит вокруг, поможет GOROD48. Наша лента крутится ежедневно 24/7 и, заходя на сайт время от времени, вы можете быть уверенными, что не попустите ничего важного и любопытного. До встречи на главных электронных страницах Липецка!
Сегодня в Липецке
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Комментарии (2)

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Макс
22 минуты назад
Года через три соискатели будут запускать своих ИИ-агентов, которые будут сами собеседовать с ИИ компании. И только в том случае, когда ИИшки между собой договорятся, будет происходить встреча живых людей. Сейчас никто нехочет тратить время на пустые разговоры ни о чём, ни работодатели, ни соискатели.
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Гагарина 2 , 4
сегодня, 07:53
Когда включат отопление??????!!???
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