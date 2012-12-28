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48 минут назад
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Сила, мощь и слёзы после финала – девушка из Усмани стала вице-чемпионкой мира по боксу

Благодаря Екатерине, флаг России ещё раз подняли в европейской стране.

Екатерина Несветаева из Усмани завоевала «серебряную» медаль первенства мира по боксу среди юниорок до 19 лет, которое прошло в черногорской Будве.

В весовой категории до 60 кг «звёздочка» из райцентра держала четыре победы над соперницами Германии, Индии, Украины и Англии. Лишь в финале наше спортсменку признали проигравшей китаянке Шаша Ванг. Бой вышел почти равным, при оглашении результата Несветаева имела всё основания ожидать, что вверх вновь поднимут ей руку, но по судьи раздельным решением отдали победу представительнице Поднебесной – 3:2.

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Напряженный момент ожидания итогов финала...

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Екатерина приняла решение судей стоически, но во время награждения расплакалась

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Сезон-2026 выдался урожайным для Екатерины. В июне она стала победительницей первенства России среди девушек 17-18 лет и выполнила норматив мастера спорта; в августе взяла «бронзу» в первенстве Европы U19 в Польше. Теперь у неё полный комплект наград на турнирах самого высокого уровня!

В Черногории российские юниоры и юниорки завоевали 5 «золотых» и 5 «серебряных» наград и заняли 1-е место в общекомандном зачёте. Наши спортсмены выступали с национальными флагом и гимном без ограничений.

Всего в соревнованиях выступили 474 спортсмена из 69 стран, которые разыграли 20 комплектов наград.

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Сборная России. Несветаева третья слева в первом ряду. Все фото федерации бокса России
Бокс
Екатерина Несветаева
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Комментарии (1)

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реалист
37 минут назад
увы так бывает иногда только нокаут делает тебя чемпионом
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