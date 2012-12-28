Сила, мощь и слёзы после финала – девушка из Усмани стала вице-чемпионкой мира по боксу

Благодаря Екатерине, флаг России ещё раз подняли в европейской стране.









Напряженный момент ожидания итогов финала...













Екатерина приняла решение судей стоически, но во время награждения расплакалась









В Черногории российские юниоры и юниорки завоевали 5 «золотых» и 5 «серебряных» наград и заняли 1-е место в общекомандном зачёте. Наши спортсмены выступали с национальными флагом и гимном без ограничений.





Всего в соревнованиях выступили 474 спортсмена из 69 стран, которые разыграли 20 комплектов наград.









Сборная России. Несветаева третья слева в первом ряду. Все фото федерации бокса России