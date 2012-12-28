В связи с утратой доверия прекращены полномочия зампредседателя Совета депутатов Чаплыгинского округа
12 и 8 лет строгого режима: по делу об организации массовых беспорядков в Грязях вынесен приговор
Социальные статьи областного бюджета подросли на миллиард за счёт перераспределения его расходов
Сегодня в Липецке: поэзия на закате, на собеседованиях всё меньше живых людей – цифры статистики пугают
12 и 8 лет строгого режима: по делу об организации массовых беспорядков в Грязях вынесен приговор
Происшествия
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Объявлен отбой воздушной тревоги
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