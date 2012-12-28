Лукашенко предлагает возродить советскую систему поставок в регионы РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил возродить советскую систему экономического сотрудничества с российскими регионами. По его словам, республика могла бы вновь взять на себя обеспечение отдельных территорий необходимой продукцией.