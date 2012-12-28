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В России
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49 минут назад
Лукашенко предлагает возродить советскую систему поставок в регионы РФ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил возродить советскую систему экономического сотрудничества с российскими регионами. По его словам, республика могла бы вновь взять на себя обеспечение отдельных территорий необходимой продукцией.
«Пора возвращаться к советской практике, когда Беларусь отвечала за Калининград, Питер, Московскую область, частично Москву. Но сотрудничать нам прежде всего надо с этими регионами», — сказал Лукашенко.
По его словам, суть этой ответственности заключалась в том, чтобы производить и поставлять в Санкт-Петербург и особенно Калининград все, чего там не хватало. Глава государства уточнил, что речь здесь идет не о политическом или административном управлении территориями, а исключительно об экономическом и промышленном партнерстве, — пишет «Газета.Ru».
На прошлой неделе Лукашенко пошутил про Брянскую область, отметив, что «еще надо разобраться», кому она принадлежит. Политик добавил, что «самое лучшее в Брянской области — из Белоруссии», а «самое лучшее
в Белоруссии — это из Брянской области».
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