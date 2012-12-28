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В России
29
49 минут назад

Лукашенко предлагает возродить советскую систему поставок в регионы РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил возродить советскую систему экономического сотрудничества с российскими регионами. По его словам, республика могла бы вновь взять на себя обеспечение отдельных территорий необходимой продукцией.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил возродить советскую модель кооперации, при которой Минск отвечал за поставки в ряд ключевых российских регионов. С инициативой он выступил, обращаясь к послу России Борису Грызлову, — передает агентство БелТА.

«Пора возвращаться к советской практике, когда Беларусь отвечала за Калининград, Питер, Московскую область, частично Москву. Но сотрудничать нам прежде всего надо с этими регионами», — сказал Лукашенко.

По его словам, суть этой ответственности заключалась в том, чтобы производить и поставлять в Санкт-Петербург и особенно Калининград все, чего там не хватало. Глава государства уточнил, что речь здесь идет не о политическом или административном управлении территориями, а исключительно об экономическом и промышленном партнерстве, — пишет «Газета.Ru».

На прошлой неделе Лукашенко пошутил про Брянскую область, отметив, что «еще надо разобраться», кому она принадлежит. Политик добавил, что «самое лучшее в Брянской области — из Белоруссии», а «самое лучшее
в Белоруссии — это из Брянской области».
Белоруссия
поставки
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