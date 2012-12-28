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44 минуты назад

Липецкая вечЁрка: голосование за отопление, пожалел ли Щербаков, что стал мэром и кто станет новым сенатором

Сегодня, 9 октября, мэр Михаил Щербаков предложил липчанам проголосовать — начинать или нет отопительный сезон, градоначальник 100 дней в должности, и появилась кандидатура сенатора от областного Совета.

Такое в Липецке впервые, мэр Михаил Щербаков предложил горожанам проголосовать: начинать отопительный сезон или нет. Судя по голосованию, ратующих за горячие батареи больше.

Кстати, сегодня стало известно, в Лебедянском округе отопительный сезон точно начнется 12 октября.

Михаил Щербаков сегодня в интервью GOROD48 сообщил, что с 12 октября начнется поэтапное включение отопления в многоэтажные дома. Градоначальник в курсе, что несмотря на потепление, квартиры уже остыли.

Новость про отопление сегодня стала самой популярной на GOROD48 и набрала около сотни комментариев. Мнение у читателей, как всегда, разное.

«На улице + 20, зачем топить квартиры впустую?» — спросил Житель.

«Все равно посчитают за весь месяц», — ответил ему Викторм.

«Нужно сейчас включать отопление. Возможны порывы где-то, их можно будет исправить до стойких холодов», — еще один ответ от комментатора.

«Проспект Победы 114 дайте горячую воду, с 31 августа нет горячей воды», — попросил 20й мкрн.

«Стоимость отопления повысилась в полтора раза. В понедельник +22. За что мы будем платить? За отопление улицы? Ну если вы такие богатые, давайте, включайте отопление». — написал Элиот.

«Давно пора! 17 градусов в квартире, очень холодно». — ответил ему !!!.

«Пора включать отопление, в квартирах холодно, но топить «с умом» — не так, как в зимние морозы, это даст экономию ресурсов, адекватные суммы в платежах и комфортное проживание в квартирах», — предложила Галина.

Михаил Щербаков 100 дней на посту мэра. GOROD48 встретился с градоначальником. Говорили в основном о коммунальных проблемах, а также о кадровой политике.



 Мэру не нравятся подчиненные, которые ему врут. С такими он расстается без сожаления.

Традиция оценивать результаты руководителя через первые 100 дней появилась с приходом в Белый дом президента США Франклина Рузвельта. Он быстро предпринял эффективные шаги по борьбе с Великой депрессией. Кроме того, через три месяца после избрания/назначения у руководителя еще велик кредит доверия населения.

Читатели GOROD48, воспользовавшись ситуацией, попросили мэра решить некоторые проблемы.

«У нас тариф за содержание жилья 21,28 рубля. Недавно сделан капремонт. Уборщицу видим изредка (в основном после заявки в ЕДС), больше УК ничего в доме не делает. Дворника никогда не видели. Хоть 50 рублей тариф будет, все так и останется. С 1954 года укладывали по сто км труб в год, а тарифы были гораздо скромнее нынешних. Видимо, дело в ЖКХ не в тарифах, а в ненасытных аппетитах», — написал !.

«Благодарю за новые дороги! Для меня это важно! Предыдущим было наплевать на них». — поблагодарил Антуан.   

«По окраинам пусть проедет особенно вечером, между дворами, и пусть посмотрит, как выглядят дороги, освещение», — сообщил Сырский Рудник.

«Переезд через рельсы на 8 Марта сделайте нормальным! Сделайте качественно сразу!» — попросил Цыганский Барон.

«А что там с бюджетом так плохо на следующий год? Парковки платные не спасают? И что там за дичь сделали с переездом через трамвайные рельсы на кольце 9-го. Сначала думал, ну ладно — наверно, временно этих камней накидали. А оказывается на постоянно. Уж лучше бы просто бетоном залили», — добавил серп.

«Успехов Вам Михаил Александрович. Все будет хорошо», — пожелал Sергий.

И еще о политических решениях. Региональное отделение партии «Единая Россия» выдвинуло на пост председателя Липецкого областного Совета Владимира Серикова (он был спикером предыдущего созыва).



Также медведи предложили Героя России Евгения Саввина наделить полномочиями сенатора — представителя от Липецкого областного Совета Российской Федерации.



Фото пресс-службы Липецкого областного Совета депутатов

Голосовать за кандидатов депутаты планируют на первой сессии, которая намечена на 15 октября. Если учесть, что у «Единой России» большинство в региональном парламенте, то предстоящее голосование всего лишь формальность.

Напомним, почти четверть века сенатором от Липецкой области был Максим Кавджарадзе. В минувшем сентябре жители Липецкой области избрали его депутатом Государственной Думы.

«Нужно ставить хозяйственников, и из разных партий, чтобы была конкуренция. Нужно требовать справедливости в налогообложении», — считает Р.

В выходные в Липецке ожидается прекрасная погода. Завтра днем, по прогнозам синоптиков. температура составит от +15 до +17 градусов.
вечЁрка
отопление. Щербаков. облсовет
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