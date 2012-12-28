Липецкая вечЁрка: голосование за отопление, пожалел ли Щербаков, что стал мэром и кто станет новым сенатором

Сегодня, 9 октября, мэр Михаил Щербаков предложил липчанам проголосовать — начинать или нет отопительный сезон, градоначальник 100 дней в должности, и появилась кандидатура сенатора от областного Совета.