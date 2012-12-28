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Общество
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19 минут назад
«Тепло ли тебе, девица?»: Михаил Щербаков запустил опрос о начале отопительного сезона
Отопительный сезон мэрия может начать уже с понедельника.
«По прогнозу отопительный сезон пока начинать рано – среднесуточная температура ещё не опустилась до необходимых значений. Но понимаю, что в квартирах уже становится прохладно и многие ждут тепла. Поэтому предлагаю решить этот вопрос вместе с вами. (…) Мне важно видеть реальную картину по городу. По итогам голосования, обращений липчан и с учётом прогноза погоды определимся со сроками начала отопительного сезона. Прошу каждого принять участие в опросе. Это не формальное голосование – нам важно ваше мнение, чтобы принять решение, которое действительно соответствует ситуации в городе», — написал мэр в соцсетях.
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