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19 минут назад

«Тепло ли тебе, девица?»: Михаил Щербаков запустил опрос о начале отопительного сезона

Отопительный сезон мэрия может начать уже с понедельника.

Мэр Липецка Михаил Щербаков запустил опрос: пора ли начинать отопительный сезон в Липецке с понедельника? Вариантов ответа два. Первый: «Да, запуск нужен. В квартирах очень холодно». Так ответили уже 63% горожан. Второй вариант ответа: «Нет, пока рано. Давайте еще подождём». Так в данный момент считают 37% липчан. Голосование продолжается. Пока в нём приняли участие 3,6 тысячи липчан. 

«По прогнозу отопительный сезон пока начинать рано – среднесуточная температура ещё не опустилась до необходимых значений. Но понимаю, что в квартирах уже становится прохладно и многие ждут тепла. Поэтому предлагаю решить этот вопрос вместе с вами. (…) Мне важно видеть реальную картину по городу. По итогам голосования, обращений липчан и с учётом прогноза погоды определимся со сроками начала отопительного сезона. Прошу каждого принять участие в опросе. Это не формальное голосование – нам важно ваше мнение, чтобы принять решение, которое действительно соответствует ситуации в городе», — написал мэр в соцсетях.
ЖКХ
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