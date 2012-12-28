Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Давай, солнышко, беги в школу, мама припаркуется и догонит». Не побежит. Не сможет…
Общество
Бензин в Липецкой области за неделю подешевел
Экономика
Зарезавший ветерана боевых действий 72-летний пенсионер получил девять лет строгого режима
Общество
На 24 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
«Тепло ли тебе, девица?»: Михаил Щербаков запустил опрос о начале отопительного сезона
Общество
32-летний липчанин в раздевалке украл телефон у коллеги и сел на 2 года 10 месяцев
Происшествия
18-летний водитель попал в больницу после ДТП с грузовиком
Происшествия
Ночью над областью опять сбивали беспилотники
Происшествия
Михаил Щербаков: «Если б не ввязался, потом бы жалел»
Общество
Сегодня в Липецке: певица встретит День рождения на сцене, презентация книги и удалёнка не умерла
Общество
Читать все
Михаил Щербаков: «Если б не ввязался, потом бы жалел»
Общество
Тихая охота: поход за грибами едва не обернулся поножовщиной
Происшествия
Смертельное ДТП в состоянии эйфории: водителя «Ауди» ждёт суд
Происшествия
Жительница Лев-Толстовского района вывела на чистую воду курьера телефонных мошенников
Происшествия
Диспетчер дорожной организации заправила знакомых на 8,2 миллиона рублей
Происшествия
Сбивший насмерть двух дорожных рабочих водитель получил два с половиной года колонии-поселения
Происшествия
Водитель упал в завальную яму зерноочистительного агрегата и погиб
Происшествия
«Единая Россия» выдвинула Владимира Серикова в спикеры областного Совета, Героя России Евгения Саввина — в сенаторы
Общество
Делавший ремонт в доме рабочий обчистил своего нанимателя
Происшествия
Подросток из Липецкой области обвиняется в приготовлении к теракту
Происшествия
Читать все
Общество
541
сегодня, 14:02

«Единая Россия» выдвинула Владимира Серикова в спикеры областного Совета, Героя России Евгения Саввина — в сенаторы

Перед первым общим совещанием депутатов прошло заседание самой крупной фракции регионального парламента.

Сегодня вновь избранные депутаты областного Совета наконец-то встретились. В большом зале правительства региона прошло их первое общее совещание. Рассадили депутатов пока по округам, привычных партийных флажков никто не принёс.

В VIII созыве Совета — 36 депутатов: 27 одномандатников и девять, избранных по партийным спискам. В облсовет прошли представители шести партий: «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Новых людей», «Справедливой России» и «Партии пенсионеров». Депутаты из самых разных сфер — образования, здравоохранения, промышленности и сельского хозяйства, бизнеса. Почти треть созыва — женщины.



Пожалуй, самый «весомый» депутат — бывший первый заместитель губернатора единоросс Николай Тагинцев. Коммунист Сергей Токарев не удержался и спросил, как из начальников переходить в рядовые депутаты.

— Времена меняются. Теперь буду реализовывать опыт, который наработал. Обратите внимание, я раньше там сидел, а теперь все ближе к сцене, — сострил Тагинцев (в большом зале у каждого своё место: депутаты сидят в первых рядах, а вице-губернаторы — почти у стен зала).



Самый молодой депутат этого созыва — 27-летний Роман Арзуманов, избравшийся от партии «Новые люди», он занимается строительным бизнесом.



— Мы уверены, что не в запретах кроется успех и развитие общества, напротив, нужно давать больше свободы предпринимателям и развивать подобным образом наш прекрасный город и страну, — считает Роман Арзуманов.

Старейший депутат — 77-летний художественный руководитель и главный балетмейстер ансамбля «Казаки России» Леонид Милованов.



— Хочу за культуру бороться. У нас ничего не осталось от культуры: «Казаки России» и филармония! Раньше у нас массовая была культура. В каждом районе были коллектив танцевальный, хор. Надо помогать главам округов, заставлять их работать, чтобы они делали ремонт в культурных учреждениях. Там же мокрицы бегают! — обозначил свою программу народный артист России.

Именно из-за солидного возраста он председательствовал на собрании. Заняло оно, правда, всего 20 минут с одним вопросом в повестке дня: формирование комитета по подготовке первой сессии нового созыва. В состав комитета вошли представители всех шести партий.



— Год впереди очень сложный. Пятилетка, на которую вас избрали, я думаю, тоже будет нелёгкой, — поприветствовал депутатов губернатор Игорь Артамонов. — Надеюсь на конструктивное взаимодействие и общую работу на благо жителей Липецкой области.



До первой сессии председателем областного Совета считается Владимир Сериков — спикер предыдущего созыва.

— Я уверен, что различные партийные взгляды на одни и те же вопросы и проблемы будут вести к конструктивному развитию Липецкой области, — сказал Владимир Сериков.

Сериков сохранит свой пост. Сегодня перед собранием самая многочисленная фракция регионального парламента «Единая Россия» выдвинула его кандидатуру на должность председателя Совета. И уже успела согласовать её с президиумом Генсовета партии.

Фракция «ЕР» также предложила наделить полномочиями сенатора — представителя от Липецкого областного Совета Российской Федерации Героя России Евгения Саввина.

3 (1).jpg

Фото пресс-службы областного Совета

Окончательное решение примет сессия, назначенная на 15 октября. Помимо своего председателя депутаты выберут его заместителей и определятся, в каких комитетах будут работать.
облсовет
депутаты
8
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Ипотечные каникулы, аптеки на колесах — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Сразу три новых штамма гриппа попадут в область осенью
Говорит Липецк
Гладиолусы, перелом и чужой портфель: липчане рассказали о своем первом дне в школе
Общество
Мэрия нашла деньги на проект благоустройства 4-го этапа Молодежного парка
Экономика
Липецкая область — на 64 месте по росту потребительского спроса
Спорт
Кровь, пот и сила духа — в Липецке прошел масштабный фестиваль единоборств
Общество
Липчане начали получать «письма счастья» за превышение скорости на двух улицах Липецка
Экономика
Инфляция в Липецкой области составила за полгода 4%
Общество
В липецкий РУМ едут учиться со всей страны
Говорит Липецк
Расскажите про свой самый счастливый день?
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить