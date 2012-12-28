Перед первым общим совещанием депутатов прошло заседание самой крупной фракции регионального парламента.

Сегодня вновь избранные депутаты областного Совета наконец-то встретились. В большом зале правительства региона прошло их первое общее совещание. Рассадили депутатов пока по округам, привычных партийных флажков никто не принёс.В VIII созыве Совета — 36 депутатов: 27 одномандатников и девять, избранных по партийным спискам. В облсовет прошли представители шести партий: «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Новых людей», «Справедливой России» и «Партии пенсионеров». Депутаты из самых разных сфер — образования, здравоохранения, промышленности и сельского хозяйства, бизнеса. Почти треть созыва — женщины.Пожалуй, самый «весомый» депутат — бывший первый заместитель губернатора единоросс Николай Тагинцев. Коммунист Сергей Токарев не удержался и спросил, как из начальников переходить в рядовые депутаты.— Времена меняются. Теперь буду реализовывать опыт, который наработал. Обратите внимание, я раньше там сидел, а теперь все ближе к сцене, — сострил Тагинцев (в большом зале у каждого своё место: депутаты сидят в первых рядах, а вице-губернаторы — почти у стен зала).Самый молодой депутат этого созыва — 27-летний Роман Арзуманов, избравшийся от партии «Новые люди», он занимается строительным бизнесом.— Мы уверены, что не в запретах кроется успех и развитие общества, напротив, нужно давать больше свободы предпринимателям и развивать подобным образом наш прекрасный город и страну, — считает Роман Арзуманов.Старейший депутат — 77-летний художественный руководитель и главный балетмейстер ансамбля «Казаки России» Леонид Милованов.— Хочу за культуру бороться. У нас ничего не осталось от культуры: «Казаки России» и филармония! Раньше у нас массовая была культура. В каждом районе были коллектив танцевальный, хор. Надо помогать главам округов, заставлять их работать, чтобы они делали ремонт в культурных учреждениях. Там же мокрицы бегают! — обозначил свою программу народный артист России.Именно из-за солидного возраста он председательствовал на собрании. Заняло оно, правда, всего 20 минут с одним вопросом в повестке дня: формирование комитета по подготовке первой сессии нового созыва. В состав комитета вошли представители всех шести партий.— Год впереди очень сложный. Пятилетка, на которую вас избрали, я думаю, тоже будет нелёгкой, — поприветствовал депутатов губернатор Игорь Артамонов. — Надеюсь на конструктивное взаимодействие и общую работу на благо жителей Липецкой области.До первой сессии председателем областного Совета считается Владимир Сериков — спикер предыдущего созыва.— Я уверен, что различные партийные взгляды на одни и те же вопросы и проблемы будут вести к конструктивному развитию Липецкой области, — сказал Владимир Сериков.Сериков сохранит свой пост. Сегодня перед собранием самая многочисленная фракция регионального парламента «Единая Россия» выдвинула его кандидатуру на должность председателя Совета. И уже успела согласовать её с президиумом Генсовета партии.Фракция «ЕР» также предложила наделить полномочиями сенатора — представителя от Липецкого областного Совета Российской Федерации Героя России Евгения Саввина.Окончательное решение примет сессия, назначенная на 15 октября. Помимо своего председателя депутаты выберут его заместителей и определятся, в каких комитетах будут работать.