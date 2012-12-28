Анонсы первого дня недели и самые высокооплачиваемые вакансии региона в ноябре.

Днём в Липецке от +1 до +3 градусов, облачно с прояснениями и небольшой мокрый снег.









– б-р Шубина, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 20.









– Садоводчество «Речное», 561, 568, 572.









Пробки





Раньше машины здесь ехали потоком, пешеходы переходили дорогу по «зебре». Непонятно, как теперь будут в дни футбола, когда народ идёт на спортивную арену сплошным потоком. Ведь нажимать на кнопку вызова светофора будут ежеминутно. Видимо, улицу придётся опять перекрывать в дни матчей.









Раньше в дни матчей люди шли свободно, когда не было машин (фото вверху), теперь здесь появился светофор, фото lipetskcity.ru

Ещё сегодня день памяти Святого Георгия Победоносца. Этот уроженец Каппадокии (Малая Азия) и римский легионер выступил против гонений на христианскую церковь во времена императора Диоклетиана (III – IV в. н. э.) и считается покровителем русского воинства.









Кроме того, 23 ноября – день рождения компьютерной игры World of Warcraft, впервые увидевшей свет в 1994 году. С тех пор вышло несколько версий и дополнений. В 2014 году одна из частей игры под названием Warlords of Draenor разошлась тиражом 3 миллионов экземпляров только за первые сутки!





Путешествия

В 18:00 в ДК «Сокол» (пл. Константиновой, 3) начнётся гала-концерт инклюзивного фестиваля «Мозаика дружбы» (12+).













Фото vk.ru/dksokol48

Речь идёт не об электронном дизайне, а о старых добрых бумажных посланиях с красивым изображением, тёплыми словами и частичкой души. Анна Аванесян и Юлия Юртина познакомят с секретами красивого оформления, идеями, деталями и композицией. А еще расскажут о почтовых традициях и о том, почему бумажные послания остаются особенными даже в эпоху мгновенных сообщений.













Фото vk.ru/bartenevka. Одна из ведущих Анна Аванесян в центре

SuperJob выяснил, что черта бедности для липчан в 2026 году составляет 49 тысяч рублей в месяц, все кто зарабатывает меньше этой суммы – находятся за гранью выживания.А вот подлинное богатство, по мнению земляков, начинается с дохода в 950 тысяч рублей в месяц.





На втором месте – директор магазина с доходом в 110 – 135 тысяч рублей, на третьем слесарь КИПа – 110 тысяч рублей в месяц. В два раза выше черты бедности!









С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:– ул. Катукова, 26, 28, 30, 32, 32а, 34, 36, 38, 40, 40а, 42;– ул. Кривенкова, 3, 5, 7;– ул. Стаханова, 26, 28, 30, 30а, 34,– пр-т 60 лет СССР, 41, 43, 45, 47;С 9:00 до 17:00 обесточат:– ул. Ангарская, 1;– ул. Базарная, 7б, 9;– ул. Детская, 2б;– ул. им. Баумана;– ул. Крайняя, 6;– ул. Лесная, 2, 3;– ул. Советская, 66;– пер. Сырский, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;Начинать неделю с томительного ожидания в пробке никому не хотелось бы, поэтому перед выездом лучше заглянуть в приложение.На улице Первомайской прямо напротив центрального входа на стадион «Металлург» установили светофор вызывного типа.Сегодня празднуют международный день акварели (World Watercolor Day). Праздник придумал в 1911 году мексиканский художник Альфредо Гуати Рохо (1918-2003). У акварели есть свой художественный конкурент ¬ масло, но многие убеждены, что акварельные краски способны ничуть не хуже передавать картину мира. В технике акварели работали П. Сезан, К. Брюллов, М. Врубель, И. Репин. В. Кандинский и другие известные великие живописцы.В 17:00 в Центральной городской библиотеке им. С. Есенина (ул. Космонавтов, 15/3) на заседании клуба «Живи. Путешествуй. Люби» поговорят о КарелииЛюбительница путешествий Марина Магденко расскажет, как уместить в один день главные сокровища края: полюбоваться знаменитым мрамором, услышать шум водопадов и прикоснуться к древним легендам.Выступят творческие коллективы, которые прошли трудный трехмесячный отбор, в том числе образцовый ансамбль «Русь», инклюзивный коллектив «Лестница», детский ансамбль «Жемчужинка», артисты цирка «Вдохновение», Народный инклюзивный театр «Параллели», коллектив кавказских танцев «ЗАРК» Армянской воскресной школы и многие другие.В 11:00 в библиотеке им. П. И. Бартенева (ул. Ленина, 31а) состоится мастер-класс по изготовлению своими руками поздравительных открытокВ 2015 году порог бедности по опросам россиян составлял 15 тысяч рублей. И при официальной инфляции в 5-6% в год за 11 лет увеличился втрое. Что это, если не экономическое чудо?Судя по данным другого исследования SuperJob, по богатства липчанам пока ещё ой как далеко. Самой высокооплачиваемой вакансией на рынке труда региона в ноябре стала работа ведущего менеджера по работе с клиентами среднего бизнеса, за которую готовы платить 150 тысяч рублей в месяц.Кстати, а как вы оцените свои доходы и их рост в последнее время? Напишите в комментариях.