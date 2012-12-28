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В Липецкой области ночью пройдут небольшие дожди
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сегодня, 17:00

В Липецкой области ночью пройдут небольшие дожди

После дождя чуть похолодает, однако в воскресенье снова станет теплее.

10 октября ночью через Липецкую область пройдёт холодный атмосферный фронт, ожидается небольшой дождь, днём осадки прекратятся. 11 и 12 октября погоду в регионе будет определять промежуточный гребень антициклона, существенных осадков не ожидается.

Среднесуточные температуры составят 12–15 градусов тепла, что на 5–7 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 октября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью небольшие дожди, днём преимущественно без осадков. Ветер западный, ночью 6–11 м/с, днём 8–13 м/с. Температура ночью будет от +7 до +12 градусов, днём — от +13 до +18 градусов.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днём без существенных осадков. Температура ночью будет от +9 до +11 градусов, днём — от +15 до +17 градусов.

День 10 октября стал самым тёплым в Липецке в 1955 году, тогда в городе было +21. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1915 году — 5 градусов мороза.
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