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Общество
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сегодня, 17:00
В Липецкой области ночью пройдут небольшие дожди
После дождя чуть похолодает, однако в воскресенье снова станет теплее.
Среднесуточные температуры составят 12–15 градусов тепла, что на 5–7 градусов выше нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 октября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью небольшие дожди, днём преимущественно без осадков. Ветер западный, ночью 6–11 м/с, днём 8–13 м/с. Температура ночью будет от +7 до +12 градусов, днём — от +13 до +18 градусов.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днём без существенных осадков. Температура ночью будет от +9 до +11 градусов, днём — от +15 до +17 градусов.
День 10 октября стал самым тёплым в Липецке в 1955 году, тогда в городе было +21. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1915 году — 5 градусов мороза.
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